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19 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı, tam altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yukarı yönlü seyreden ve tarihin en yüksek seviyelerine çıkan altın fiyatlarında düşüş başladı. Rusya'nın 'aşıyı bulduk' açıklamasının ardından sert düşüş yaşayan altın fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 19 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 19.08.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 09:31
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