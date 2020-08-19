19 Ağustos altın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Altın yatırımı yapan vatandaşlar altın fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor. Koronavirüs salgını sonrası sert yükselen altın fiyatları, Rusya'nın aşı açıklamalarının ardından sert düşüş yaşamıştı. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 19 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları...