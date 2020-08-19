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Haberler Galeri 19 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı, tam altın fiyatı ne kadar?

19 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı, tam altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yukarı yönlü seyreden ve tarihin en yüksek seviyelerine çıkan altın fiyatlarında düşüş başladı. Rusya'nın 'aşıyı bulduk' açıklamasının ardından sert düşüş yaşayan altın fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 19 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 19.08.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 09:31
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19 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı, tam altın fiyatı ne kadar?

19 Ağustos altın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Altın yatırımı yapan vatandaşlar altın fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor. Koronavirüs salgını sonrası sert yükselen altın fiyatları, Rusya'nın aşı açıklamalarının ardından sert düşüş yaşamıştı. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 19 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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19 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı, tam altın fiyatı ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı rakamlar:

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19 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı, tam altın fiyatı ne kadar?

UZMANLARDAN ALTIN UYARISI

Küresel ekonomide pandemi kaynaklı belirsizlik nedeniyle altın fiyatlarında agresif yükseliş ve düşüşler devam ediyor. Dün 460 TL seviyesinde güne başlayan altının gram fiyatı 480 TL'den günü kapattı.

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19 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı, tam altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatlarında ani yükseliş ve düşüşlerin yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, "Dünya Sağlık Örgütü'nden aşı çalışmaları ile ilgili gelecek bir açıklama yatırımcılara alım fırsatı sunacak. Vatandaşların kısa vadeli alım ve satımından uzak durması gerekir" uyarısında bulunuyor.

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19 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı, tam altın fiyatı ne kadar?

Koronavirüs salgını, ABD-Çin arasında ticaret savaşı, küresel ekonominin geleceğine dair endişeler... Altın fiyatları küresel gelişmelere bağlı olarak yükselmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Rusya'nın aşı açıklamasının ardından ani düşüş yaşayan altın, dün güne 460 TL seviyesinde başladı ancak günün sonunda 480 lirayı gördü.