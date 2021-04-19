BİM'de indirim için geri sayım! BİM 20 Nisan 2021 aktüel kataloğuyla ucuzluk fırtınası! Salı günü itibarıyla...

BİM 20 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Salı günü kampanyaları merakla beklenirken, haftanın indirimleri için araştırmalar sürüyor. 20 Nisan aktüel kataloğuyla birçok indirim fırsatı sunan BİM marketler, bu hafta pijama takımı, makyaj ürünleri, temizlik ve bakım ürünlerine ağırlık verdi. BİM 20 Nisan kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte BİM 20 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 19.04.2021 12:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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