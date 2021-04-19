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Haberler Galeri BİM'de indirim için geri sayım! BİM 20 Nisan 2021 aktüel kataloğuyla ucuzluk fırtınası! Salı günü itibarıyla...

BİM'de indirim için geri sayım! BİM 20 Nisan 2021 aktüel kataloğuyla ucuzluk fırtınası! Salı günü itibarıyla...

BİM 20 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Salı günü kampanyaları merakla beklenirken, haftanın indirimleri için araştırmalar sürüyor. 20 Nisan aktüel kataloğuyla birçok indirim fırsatı sunan BİM marketler, bu hafta pijama takımı, makyaj ürünleri, temizlik ve bakım ürünlerine ağırlık verdi. BİM 20 Nisan kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte BİM 20 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 19.04.2021 12:06
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BİM'de indirim için geri sayım! BİM 20 Nisan 2021 aktüel kataloğuyla ucuzluk fırtınası! Salı günü itibarıyla...

BİM salı indirimleri neler? 20 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM salı indirimleri için geri sayım başlarken, gözler haftanın indirimlerine çevrildi. BİM marketlerde bu hafta birbirinden muhteşem ürünler müşterilerini bekliyor olacak. Peki, BİM'de bı hafta hangi ürünler olacak? BİM Salı kampanyaları neler? İşte haftanın kampanyalı ürünleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'de indirim için geri sayım! BİM 20 Nisan 2021 aktüel kataloğuyla ucuzluk fırtınası! Salı günü itibarıyla...

Casilli Pijama Takımı Soft Touch

• M-L Beden

Meyve Temalı Şortlu Takım

• S-M-L

  • 3
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BİM'de indirim için geri sayım! BİM 20 Nisan 2021 aktüel kataloğuyla ucuzluk fırtınası! Salı günü itibarıyla...

Makyaj Aksesuar Seti

• 5 parça

Soft Touch Büstiyer

• 75-80-85

3'lü Soft Touch Slip

• S-M / L-XL

  • 4
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BİM'de indirim için geri sayım! BİM 20 Nisan 2021 aktüel kataloğuyla ucuzluk fırtınası! Salı günü itibarıyla...

Meyve Baskılı Çorap

• 36-40 Numara

Meyveli Babet Çorap Kadın

• 36-40 numara

Meyve Desenli Saç Aksesuarları

Çocuk Toka Çeşitleri

  • 5
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BİM'de indirim için geri sayım! BİM 20 Nisan 2021 aktüel kataloğuyla ucuzluk fırtınası! Salı günü itibarıyla...

Meyve Desenli Saç Fırçası

Meyve Temalı Çanta

Çilek Figürlü Kirpik Kıvırıcı

50'li Bambu Kokteyl Kürdan