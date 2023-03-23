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Haberler Galeri Konut kredisinde faizler değişti! Akbank, İş Bankası, Ziraat 300 Bin TL konut kredisi hesaplamaları!

Konut kredisinde faizler değişti! Akbank, İş Bankası, Ziraat 300 Bin TL konut kredisi hesaplamaları!

Ev sahibi olabilmek isteyen vatandaşlar bankaların konut kredilerini yakından takip ediyor. İkinci el ya da sıfır daire sahibi olmak isteyenlere umutlandıran haber geldi. Konut kredisinde faiz oranları değişti. Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenler için yol açıldı. İşte Akbank, İş Bankası, Ziraat 300 Bin TL konut kredisi hesaplamaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.03.2023 13:14
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Konut kredisinde faizler değişti! Akbank, İş Bankası, Ziraat 300 Bin TL konut kredisi hesaplamaları!

Daire sahibi olarak kira ödemelerinden kaçmak isteyen vatandaşlar bankaların konut kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Aradıkları ev için bir anda nakit çıkarmakta zorlananlar için konut kredisinde faizler değişti. 300 bin TL'lik konut kredisi çeksem ne kadar geri öderim? Konut kredisi almanın şartları neler? İşte banka banka konut kredi hesabı...

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Konut kredisinde faizler değişti! Akbank, İş Bankası, Ziraat 300 Bin TL konut kredisi hesaplamaları!

KONUT KREDİSİ NEDİR?

Konut kredisi satın alınmak için kullandırılan bir kredi türüdür. Ev teminat altına alınarak kredi kullandırılır. Ödeme planı, kişinin ödeme gücüne ve bütçesine göre düzenlenir.

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Konut kredisinde faizler değişti! Akbank, İş Bankası, Ziraat 300 Bin TL konut kredisi hesaplamaları!

Kira öder gibi ev sahibi olunmasına olanak sağlar. Bankalar tarafından sağlanan bu finansal destek sayesinde bütçesi yetmeyen kişiler aylık belirli dönemlerde ödemelerini bankaya gerçekleştirirler.

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Konut kredisinde faizler değişti! Akbank, İş Bankası, Ziraat 300 Bin TL konut kredisi hesaplamaları!

Faiz nedeniyle kredi çekerken alınan miktardan fazlasını bankalara geri ödemek gerekir.

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Konut kredisinde faizler değişti! Akbank, İş Bankası, Ziraat 300 Bin TL konut kredisi hesaplamaları!

KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?

Konut kredisi kullanmak için bankaların belirlediği bazı şartlar bulunur. Bunlar şu şekildedir;

*Başvuru Formu,

*Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,