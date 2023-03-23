Konut kredisinde faizler değişti! Akbank, İş Bankası, Ziraat 300 Bin TL konut kredisi hesaplamaları!

Ev sahibi olabilmek isteyen vatandaşlar bankaların konut kredilerini yakından takip ediyor. İkinci el ya da sıfır daire sahibi olmak isteyenlere umutlandıran haber geldi. Konut kredisinde faiz oranları değişti. Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenler için yol açıldı. İşte Akbank, İş Bankası, Ziraat 300 Bin TL konut kredisi hesaplamaları...