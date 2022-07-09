09 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekli maaşı alana 5.000 TL ödeme! e-Devlet ekranı açıldı, hemen alabilirsiniz! 2.500, 2.750, 3.000 ve 3.500 TL maaş alanlar için...

Emekli maaşı alana 5.000 TL ödeme! e-Devlet ekranı açıldı, hemen alabilirsiniz! 2.500, 2.750, 3.000 ve 3.500 TL maaş alanlar için...

Emekli maaşları için banka tercihini henüz gerçekleştirmeyenler veya hali hazırda kullandıkları bankayı değiştirmek isteyenler promosyon miktarlarını duyurdu. Emekliler maaşlarını 3 yıllık taahhüt anlaşması ile başka bankaya taşıyabiliyor. Bankalar 2022 promosyon miktarlarında güncellemeye gitti. Promosyon miktarı kişinin maaş miktarı ve bankalara göre değişkenlik gösterebiliyor. 3 yıllık ödemeler bankalar tarafından tek seferde yapılıyor. Hal böyle olunca promosyon miktarları hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, en yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.07.2022 20:40 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022 20:40
  • 1
  • 16
Emekli maaşı alana 5.000 TL ödeme! e-Devlet ekranı açıldı, hemen alabilirsiniz! 2.500, 2.750, 3.000 ve 3.500 TL maaş alanlar için...

Bankalar Temmuz ayı itibariyle güncel promosyon miktarlarını duyurdu. Promosyon ödemesinden yararlanmak isteyenler ise en yüksek ödemeyi yapan bankayı araştırıyor. Bankaların promosyon ödeme imkanından yararlanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bankalardan tek seferlik geri ödemesiz 1000 TL, 1500 TL ve 5.000 TL'ye kadar nakit ödeme alabiliyor. Ancak ödemeden yararlanmak için 3 yıllık taahhüt anlaşmasını kabul etmek gerekiyor. İşte, bankaların güncel promosyon miktarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Emekli maaşı alana 5.000 TL ödeme! e-Devlet ekranı açıldı, hemen alabilirsiniz! 2.500, 2.750, 3.000 ve 3.500 TL maaş alanlar için...

GARANTİ BBVA'DAN EMEKLİLERE 5.000 TL PROMOSYON

Bankaların promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor. Promosyon miktarını son artıran banka Garnati BBVA oldu. Maaşını bankaya taşıyan emeklilere 5.000 TL'ye varan promosyon veriyor. Üstelik emekli yakınlarını davet edenlere de her bir yakını için 250 TL ödül sunuyor.

Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.500 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4.250 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 5.000 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon ödemesinden, 1 Temmuz - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında , gelir/aylıklarını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanıyor. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlıyor. Promosyon ödemesi için SGK'nın belirlemiş olduğu koşullar geçerli

  • 3
  • 16
Emekli maaşı alana 5.000 TL ödeme! e-Devlet ekranı açıldı, hemen alabilirsiniz! 2.500, 2.750, 3.000 ve 3.500 TL maaş alanlar için...

Birden fazla maaş ödemesi alıp, bu maaşları için promosyon talebinde bulunulması durumunda maaşların toplamı dikkate alınarak tek bir promosyon ödemesi yapılıyor.

Promosyon ödemesi, müşterinin "Emekli Bankacılığı Promosyon Taahhütnamesi"ni imzalaması sonrasında, en geç bankaya ilk maaşın yatmasına istinaden 3 iş günü içinde gerçekleştirilecek.

  • 4
  • 16
Emekli maaşı alana 5.000 TL ödeme! e-Devlet ekranı açıldı, hemen alabilirsiniz! 2.500, 2.750, 3.000 ve 3.500 TL maaş alanlar için...

İŞ BANKASI'NDAN 5 BİN TL PROMOSYON

Maaşını İş Bankası'ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 5.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor.

Promosyon imkanından yararanmak steyen tüm emekliler internet aracılığı ile ya da en yakın İş Bankası şubesinden emekli maaşlarını bankaya taşıyabiliyor.

  • 5
  • 16
Emekli maaşı alana 5.000 TL ödeme! e-Devlet ekranı açıldı, hemen alabilirsiniz! 2.500, 2.750, 3.000 ve 3.500 TL maaş alanlar için...

EMEKLİ MAAŞIMI İŞ BANKASI'NDAN NASIL ALIRIM?

Yeni emekli olacaklar; SSK veya Bağkur'dan emekli olacaklar ise SGK İl Müdürlüklerine şahsen başvurarak İş Bankası'nı tercih edebiliyor.

Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar ise, çalışmakta oldukları kuruma verecekleri dilekçede maaş ödemelerine aracılık edecek banka olarak İş Bankası'nı seçebiliyor.