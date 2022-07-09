09 Temmuz 2022, Cumartesi
Emekli maaşı alana 5.000 TL ödeme! e-Devlet ekranı açıldı, hemen alabilirsiniz! 2.500, 2.750, 3.000 ve 3.500 TL maaş alanlar için...
Emekli maaşları için banka tercihini henüz gerçekleştirmeyenler veya hali hazırda kullandıkları bankayı değiştirmek isteyenler promosyon miktarlarını duyurdu. Emekliler maaşlarını 3 yıllık taahhüt anlaşması ile başka bankaya taşıyabiliyor. Bankalar 2022 promosyon miktarlarında güncellemeye gitti. Promosyon miktarı kişinin maaş miktarı ve bankalara göre değişkenlik gösterebiliyor. 3 yıllık ödemeler bankalar tarafından tek seferde yapılıyor. Hal böyle olunca promosyon miktarları hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, en yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi?
Giriş Tarihi: 09.07.2022 20:40 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022 20:40
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