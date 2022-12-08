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Haberler Galeri ALES/3 SONUÇ SORGULAMA EKRANI | ALES/3 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/3 SONUÇ SORGULAMA EKRANI | ALES/3 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. ALES/3 sonuçları için nefesler tutuldu. 9 Aralık Cuma günü açıklanması beklenen 2022-ALES/3 sınav sonuçları ile ilgili detaylar öğrenilmeye çalışılıyor. Peki ALES/3 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.12.2022 12:50 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 12:50
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ALES/3 SONUÇ SORGULAMA EKRANI | ALES/3 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik kariyer yapmak isteyen ve lisansüstü eğitim almak isteyen adaylar ALES\3 sınavına girdi. 20 Kasım'da gerçekleşen sınavın ardından adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki ALES/3 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES puanı kaç yıl geçerli? 2023 ALES sınav takvimi belli oldu mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ALES/3 SONUÇ SORGULAMA EKRANI | ALES/3 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES 3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre, ALES sonuçları 9 Aralık 2022'de açıklanacak. Sınav sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden duyurulacak. Sonuçların daha erken açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

2022 ALES?3 SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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ALES/3 SONUÇ SORGULAMA EKRANI | ALES/3 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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ALES/3 SONUÇ SORGULAMA EKRANI | ALES/3 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES HAKKINDA

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,

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ALES/3 SONUÇ SORGULAMA EKRANI | ALES/3 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ("Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği" uyarınca Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az 50 olması gerekmektedir.

Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.) ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.