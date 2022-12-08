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ALES/3 SONUÇ SORGULAMA EKRANI | ALES/3 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. ALES/3 sonuçları için nefesler tutuldu. 9 Aralık Cuma günü açıklanması beklenen 2022-ALES/3 sınav sonuçları ile ilgili detaylar öğrenilmeye çalışılıyor. Peki ALES/3 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?