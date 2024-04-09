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Bayram mesaisi nasıl hesaplanır? İşveren bayramda çalışan işçiye ne kadar ücret ödemeli? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

Ramazan Bayramı dolayısıyla kamu personeli 9 gün tatil yaparken, bazı sektörlerde bayram günleri mesai sürecek. Peki işveren ne kadar ücret ödemek zorunda? Çalışanların hakları neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 09.04.2024 14:34 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 14:36
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Bayram mesaisi nasıl hesaplanır? İşveren bayramda çalışan işçiye ne kadar ücret ödemeli? Faruk Erdem A Haber’de anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki Ramazan Bayramı tatilinin kamu çalışanları için 9 güne çıkartıldığını müjdeledi.

Buna göre "6 Nisan Cumartesi" başlayan tatil "15 Nisan Pazartesi"ne kadar devam edecek.

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Bayram mesaisi nasıl hesaplanır? İşveren bayramda çalışan işçiye ne kadar ücret ödemeli? Faruk Erdem A Haber’de anlattı

Arada yer alan 8 Nisan Pazartesi tam gün ve 9 Nisan Salı yarım gün tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak. İdari izinli sayılan dönemde ücret ve diğer haklarında herhangi bir eksilme de olmayacak.

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Bayram mesaisi nasıl hesaplanır? İşveren bayramda çalışan işçiye ne kadar ücret ödemeli? Faruk Erdem A Haber’de anlattı

Peki işveren ne kadar ücret ödemek zorunda? Çalışanların hakları neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

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Bayram mesaisi nasıl hesaplanır? İşveren bayramda çalışan işçiye ne kadar ücret ödemeli? Faruk Erdem A Haber’de anlattı

HAKLAR TAM VERİLİYOR

Hükümetin aldığı bu karar maalesef özel sektör çalışanlarını ilgilendirmiyor. Çünkü alınan karar ile kamu çalışanları 'idari izinli' sayılıyor. Dolayısıyla alınan bu karar, 'resmi tatil' ibaresi taşımıyor.

Dolayısıyla 8 Nisan tam gün ve 9 Nisan yarım gün çalışma yapılacak.

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Bayram mesaisi nasıl hesaplanır? İşveren bayramda çalışan işçiye ne kadar ücret ödemeli? Faruk Erdem A Haber’de anlattı

Ancak özel sektörde de işveren isterse bu 1.5 günü ya da cumartesi çalışma varsa 3.5 günü idari izinle tatile ekleyebilir. Burada haklar tam verilecek.