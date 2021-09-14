Bankalar tek tek açıkladı! 1.45’ten başlıyor tutara göre değişiyor! Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat!

Nakit ihityacı bulunan kişiler bankalardan uygun faizli ihtiyaç kredisi çekmek istiyor. Bankaların sunduğu faiz oranları 1,45 oranından başlarken ortalamasının 1.93 olduğu görülüyor. Birçok banka müşterilerine ve emeklilere daha düşük faizli kredi veriyor. Kredi alırken bir diğer önemli konu ise kredi notu oluyor. Kredi notu düşük olan vatandaşlara daha yüksek faizle kredi veriliyor. İşte, bankaların tek tek açıkladığı güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları!