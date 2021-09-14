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Bankalar tek tek açıkladı! 1.45’ten başlıyor tutara göre değişiyor! Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat!

Acil paraya ihtiyacı olan vatandaşların en büyük kurtarıcısı kuşkusuz ihtiyaç kredileri olmaktadır. Vatandaşlar çektikleri ihtiyaç kredileri sayesinde nakit ihtiyaçlarını kolaylıkla giderebiliyor. Bankalar farklı faiz oranlarıyla müşterilerine ve müşterisi olmayanlara kredi imkanı sunuyor. Bu nedenle ihtiyaç kredisinde faiz oranları değişiklik gösteriyor. Kimi bankalar müşterilerine daha düşük krediyle faiz verebiliyor. İhtiyaç kredisi faiz oranlarının 1,45'ten başladığı gözüküyor. İşte; tüm bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi faiz oranları!

Giriş Tarihi: 14.09.2021 15:57 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 16:12
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Bankalar tek tek açıkladı! 1.45’ten başlıyor tutara göre değişiyor! Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat!

Nakit ihityacı bulunan kişiler bankalardan uygun faizli ihtiyaç kredisi çekmek istiyor. Bankaların sunduğu faiz oranları 1,45 oranından başlarken ortalamasının 1.93 olduğu görülüyor. Birçok banka müşterilerine ve emeklilere daha düşük faizli kredi veriyor. Kredi alırken bir diğer önemli konu ise kredi notu oluyor. Kredi notu düşük olan vatandaşlara daha yüksek faizle kredi veriliyor. İşte, bankaların tek tek açıkladığı güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları!

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Bankalar tek tek açıkladı! 1.45’ten başlıyor tutara göre değişiyor! Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat!

ERTELEME İMKANI SUNULUYOR

Ayrıca herkese cazip gelen 3 ay ertelemeli kredi imkanı da çoğu bankada devam ediyor.

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Bankalar tek tek açıkladı! 1.45’ten başlıyor tutara göre değişiyor! Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat!

İşte ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları:

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Bankalar tek tek açıkladı! 1.45’ten başlıyor tutara göre değişiyor! Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat!

ZİRAAT BANKASI

* Tüketici kredisi: 1.51
* Taşıt kredisi: 1.61
* Konut kredisi: 1.37

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Bankalar tek tek açıkladı! 1.45’ten başlıyor tutara göre değişiyor! Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat!

VAKIFBANK

* Konut kredisi: 1.32
* İhtiyaç kredisi: 1.59
* Taşıt kredisi: 1.50