14 Eylül 2021, Salı
Bankalar tek tek açıkladı! 1.45’ten başlıyor tutara göre değişiyor! Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat!
Acil paraya ihtiyacı olan vatandaşların en büyük kurtarıcısı kuşkusuz ihtiyaç kredileri olmaktadır. Vatandaşlar çektikleri ihtiyaç kredileri sayesinde nakit ihtiyaçlarını kolaylıkla giderebiliyor. Bankalar farklı faiz oranlarıyla müşterilerine ve müşterisi olmayanlara kredi imkanı sunuyor. Bu nedenle ihtiyaç kredisinde faiz oranları değişiklik gösteriyor. Kimi bankalar müşterilerine daha düşük krediyle faiz verebiliyor. İhtiyaç kredisi faiz oranlarının 1,45'ten başladığı gözüküyor. İşte; tüm bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi faiz oranları!
Giriş Tarihi: 14.09.2021 15:57 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 16:12
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16