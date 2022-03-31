İş yeri ve konut sahipleri dikkat! Bugün sona eriyor! 2022 kira gelir vergisi beyannamesi ne zaman, nasıl verilir?

Kira gelir vergisi beyannamesi ne zaman, nasıl verilir? 2021 yılında elde edilen ticari kazanç, zirai kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan dolayı yıllık gelir vergisi beyannamesi bugün sona eriyor. İş yeri ve konut sahiplerinin bugün içerisinde beyanname vermesi gerekiyor. Peki, 2022 kira gelir vergisi beyannamesi ne zaman, nasıl verilir? İşte kira gelir vergisi beyannamesi ile ilgili merak edilenler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 31.03.2022 12:13 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 13:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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