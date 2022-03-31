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İş yeri ve konut sahipleri dikkat! Bugün sona eriyor! 2022 kira gelir vergisi beyannamesi ne zaman, nasıl verilir?

Kira gelir vergisi beyannamesi ne zaman, nasıl verilir? 2021 yılında elde edilen ticari kazanç, zirai kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan dolayı yıllık gelir vergisi beyannamesi bugün sona eriyor. İş yeri ve konut sahiplerinin bugün içerisinde beyanname vermesi gerekiyor. Peki, 2022 kira gelir vergisi beyannamesi ne zaman, nasıl verilir? İşte kira gelir vergisi beyannamesi ile ilgili merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2022 12:13 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 13:46
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İş yeri ve konut sahipleri dikkat! Bugün sona eriyor! 2022 kira gelir vergisi beyannamesi ne zaman, nasıl verilir?

Kira gelir vergisi beyannamesi nasıl verilir? 1 Mart'ta başlayan yıllık kira gelir vergisi beyanname verme süresi bugün sona eriyor. Gelir vergisi beyanları elektronik ortamda yapacak. Beyannamenin kanuni süresinden sonra verilmesi durumunda vergi ziyaı cezası, gecikme faizi gibi cezai yaptırımlar uygulanıyor. Peki, 2022 kira gelir vergisi beyannamesi ne zaman, nasıl verilir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İş yeri ve konut sahipleri dikkat! Bugün sona eriyor! 2022 kira gelir vergisi beyannamesi ne zaman, nasıl verilir?

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ NE ZAMAN, NASIL VERİLİR?

2021 yılı kazançlarına ilişkin gelir vergisi beyannamesi, 1-31 Mart döneminde verilecek. Hazır Beyan Sistemi'ne, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sayfasından (www.gib.gov.tr) ulaşabilirsiniz.

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İş yeri ve konut sahipleri dikkat! Bugün sona eriyor! 2022 kira gelir vergisi beyannamesi ne zaman, nasıl verilir?

BEYANNAMENİN SÜRESİNDE VERİLMESİ GEREKİYOR

Mükellefler tarafından, yıllık beyannamede bildirilen gelirden, yıl içinde yapılan şahıs/hayat sigorta primleri, eğitim ve sağlık harcamaları, bağış ve yardımlar gibi harcamaların, yasal şartları sağlanması halinde indirimi mümkün oluyor.

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İş yeri ve konut sahipleri dikkat! Bugün sona eriyor! 2022 kira gelir vergisi beyannamesi ne zaman, nasıl verilir?

Konutlardan elde edilen kira gelirinin süresinde beyan edilmemesi veya eksik beyanı durumunda 2021 yılı için belirlenen 7 bin liralık mesken istisnasından yararlanılamıyor.

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İş yeri ve konut sahipleri dikkat! Bugün sona eriyor! 2022 kira gelir vergisi beyannamesi ne zaman, nasıl verilir?

Mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamesini kanuni süresinden sonra vermesi durumunda vergi ziyaı cezası, gecikme faizi gibi cezai müeyyideler söz konusu olacağından, beyannamenin süresinde verilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekiyor.