Günlük kiralık evlere düzenleme geliyor: Ruhsatsız kiraya 1 milyon TL ceza
Günlük kiralık evler için düzenleme geliyor. Evlere turizm konutu ruhsatı asılacak. Ruhsatı olmayana 1 milyon TL ceza gündemde. Kiracı Emniyet'e bildirilecek. Komşudan kiralama izni alınacak, gelir ve konaklama vergisi ödenecek.
Giriş Tarihi: 04.10.2023
08:17 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023
08:17
Turizm gelirini baltalayan, devletin vergi kaybına neden olan, kiralık konut sorununu artıran, güvenlik zafiyetine neden olan günlük kiralık evlere çeki düzen getirecek yasa teklifi netleşti.
Bu ay içinde TBMM'ye sunulacak teklif yasalaştığında günlük kiralık evleri kiralayan da kiraya veren de sorumlu olacak. Evini bu yolla kiralamak isteyenler Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'turizm konutu' ruhsatı alacak, kapısının önüne asacak. Bunu almayan evini günlük kiraya veremeyecek.
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KOMŞUDAN İZİN ALACAK
Edinilen bilgilere göre, ruhsatın alınabilmesi için evini günlük kiraya verecek kişilerin bazı şartları yerine getirmesi istenecek. Yasal düzenleme hayata geçerse, kiralama yapan ev sahipleri başta yangın merdiveni, yangın raporu belgesi, atıkların kontrolü belgesi izinlerini almak zorunda…
Evlerin içine de bir otelde bulunması gereken zorunlu eşyaların (saç kurutma makinası, havlu, nevresim takımı vs) bulunması istenecek. Eğer kiralanacak ev apartman içindeyse komşulardan muvafakatname istenecek. Bir kişi dahi onay vermezse ev sahibi günlük kiralama yapamayacak.
UYMAZSA EV MÜHÜRLENECEK Kanun yasalaştıktan sonra günlük kiralama yapanlar kurallara uymadığı takdirde cezai yaptırımlara maruz kalacak. Daire başına 1 milyon TL'ye yakın ceza uygulanması planlanıyor. Ayrıca belgelerin tamamlanmaması, kiralamanın da devam ettiğinin tespit edilmesi haline ev mühürlenecek.
KİMLİK BİLGİSİ İBRAZ EDİLECEK Günlük kiralamalarda kişilerin kimlik bildirimi olmadığı için bazen bu evler yasadışı işler için de kullanılabiliyor. Yeni düzenlemeyle, günlük kiralamalarda tıpkı otellerde olduğu gibi kiralamayı yapan kişinin kimlik bilgileri ve konaklama süreleri Emniyet'e ibraz edilecek. Bunun için e-devlet üzerinden bir ara yüz açılacak. Bu bilgileri vermeyen ev sahipleri sorumlu olacak ve cezai yaptırıma maruz kalacak. Bununla ilgili denetim mekanizmaları hızlanacak.