Günlük kiralık evlere düzenleme geliyor: Ruhsatsız kiraya 1 milyon TL ceza

KİMLİK BİLGİSİ İBRAZ EDİLECEK

Günlük kiralamalarda kişilerin kimlik bildirimi olmadığı için bazen bu evler yasadışı işler için de kullanılabiliyor. Yeni düzenlemeyle, günlük kiralamalarda tıpkı otellerde olduğu gibi kiralamayı yapan kişinin kimlik bilgileri ve konaklama süreleri Emniyet'e ibraz edilecek. Bunun için e-devlet üzerinden bir ara yüz açılacak. Bu bilgileri vermeyen ev sahipleri sorumlu olacak ve cezai yaptırıma maruz kalacak. Bununla ilgili denetim mekanizmaları hızlanacak.