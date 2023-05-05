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Haberler Galeri 2023 asgari ücret ara zam ne yapılacak mı? Temmuz ayında asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde 25-30-35 FORMÜLÜ!

2023 asgari ücret ara zam ne yapılacak mı? Temmuz ayında asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde 25-30-35 FORMÜLÜ!

"Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca işçi ve çalışan asgari ücret ara zammı son dakika gelişmelerini takip ediyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından, asgari ücrette ara zam beklentisi oluştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin söz konusu zamma ilişkin açıklama yaptı. 6 aylık enflasyon oranı ile değerlendirilecek olan yeni zam için masada 3 seçenek bulunuyor. Peki, asgari ücrete ek zaman yapılacak mı, ne zaman? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.05.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 08:49
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2023 asgari ücret ara zam ne yapılacak mı? Temmuz ayında asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde 25-30-35 FORMÜLÜ!

Asgari ücrete ara zam son dakika gelişmeler milyonlarca işçi ve çalışan tarafından takip ediliyor. Ocak ayında gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından 2023 yılı ocak ayında asgari ücret yüzde 54.7 artışla brüt 10 bin 8 TL olurken, net asgari ücret 8 bin 506.8 TL olarak belirlenmişti. Konuya ilişkin açıklama Bakan Bilgin'den geldi. Peki, asgari ücret 2023 ne kadar olacak? İşte, son dakika gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 asgari ücret ara zam ne yapılacak mı? Temmuz ayında asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde 25-30-35 FORMÜLÜ!

BAKAN BİLGİN'DEN YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bakan Bilgin son olarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüyen Türkiye'nin çalışan, üreten emekçilerinin menfaatlerini gözeten adımlarını istikrarlı ve güvenli bir şekilde attıklarını belirtti.

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2023 asgari ücret ara zam ne yapılacak mı? Temmuz ayında asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde 25-30-35 FORMÜLÜ!

Bu yıl asgari ücreti geçen yıla göre net yüzde 100 oranında arttırdıklarını anımsatan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli kararla emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam ettik. Hayat şartlarını dikkate alarak temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız. Sosyal devlet anlayışıyla çalışanlarımızla omuz omuza vererek her bir vatandaşımızın refah seviyesinin yükselmesi, istihdamın artması için çalışmaya devam edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin müreffeh geleceğini emek emek beraber inşa ettiğimiz tüm emekçilerimizin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, sermayesi emek olan çalışanlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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2023 asgari ücret ara zam ne yapılacak mı? Temmuz ayında asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde 25-30-35 FORMÜLÜ!

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI İÇİN REFAH PAYI DETAYI!

AK Parti Seçim Beyannamesinde asgari ücret zammında refah payı detayını duyuran Başkan Erdoğan, 32 milyon çalışana kaliteli ve güvenceli çalışma sağlama sözü verdi.

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2023 asgari ücret ara zam ne yapılacak mı? Temmuz ayında asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde 25-30-35 FORMÜLÜ!

En düşük emekli aylığının 5500 liradan 7500 liraya yükseltilmesinin ardından toplamda 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrete temmuz zammı da kesinleşti.

Asgari ücret, emekli ve memur maaşları 6 aylık enflasyon rakamlarının üzerinde artışlarla refah payı ile belirlenecek.