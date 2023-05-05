05 Mayıs 2023, Cuma
2023 asgari ücret ara zam ne yapılacak mı? Temmuz ayında asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde 25-30-35 FORMÜLÜ!
"Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca işçi ve çalışan asgari ücret ara zammı son dakika gelişmelerini takip ediyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından, asgari ücrette ara zam beklentisi oluştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin söz konusu zamma ilişkin açıklama yaptı. 6 aylık enflasyon oranı ile değerlendirilecek olan yeni zam için masada 3 seçenek bulunuyor. Peki, asgari ücrete ek zaman yapılacak mı, ne zaman? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.05.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 08:49
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