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🏠 Emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman? 2022 1. taksit emlak vergisinden kimler muaf olacak? Bu şartlara dikkat!

Emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman? 2022 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksiti 1 Mart'ta ödenmeye başladı. Emlak vergisi mükellefleri ödemelerin son tarihini araştırmaya başladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamadai sn ödeme tarihini kaçıranlara ceza uygulanıyor. Peki, emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman? 2022 1. taksit emlak vergisinden kimler muaf olacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2022 12:54
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🏠 Emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman? 2022 1. taksit emlak vergisinden kimler muaf olacak? Bu şartlara dikkat!

Emlak vergisi ödeme ne zaman bitiyor? Taşınmazın bulunduğu belediye tarafından yıllık olarak tahakkuk ettirilen emlak vergisinde ilk taksit ödemesi 1 Mart'ta başladı. Söz konusu vergi ödemesini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihte biteceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Emlak vergisi taksit ödeme ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman? 2022 1. taksit emlak vergisinden kimler muaf olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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🏠 Emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman? 2022 1. taksit emlak vergisinden kimler muaf olacak? Bu şartlara dikkat!

EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

1 Mart'ta başlayan emlak ve çevre vergisinin ilk taksit ödemesi 31 Mayıs'ta sona erecek.

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🏠 Emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman? 2022 1. taksit emlak vergisinden kimler muaf olacak? Bu şartlara dikkat!

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?

Aylığı dışında geliri olmayan emekliler, geliri olmayanlar, şehit yakınları, engelli vatandaşlar, gaziler, vefat eden emekli, gazi, engelli yakınları brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için emlak vergisinden muaf bulunuyor. Muafiyet için ücret, ticari, mesleki, işyeri, konut kira, faiz geliri olmaması gerekiyor.

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🏠 Emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman? 2022 1. taksit emlak vergisinden kimler muaf olacak? Bu şartlara dikkat!

EŞTEN AYLIK ALAN DA YARARLANIR

Takvim'de yer alan habere göre, geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisi ile 2022 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödeme dönemi başladı. Emlak vergisi, taşınmazın bulunduğu belediye tarafından yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor.

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🏠 Emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman? 2022 1. taksit emlak vergisinden kimler muaf olacak? Bu şartlara dikkat!

Konutlara ait çevre temizlik vergisi su faturalarıyla birlikte ödenirken iş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin ise her yıl emlak vergisinin taksit sürelerinde belediyeye ödenmesi gerekiyor. Mükelleflerin tahakkuk eden vergileri taksit süreleri içinde ödemeleri, gecikme zamlarıyla karşılaşmamaları açısından önem taşıyor.