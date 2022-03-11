11 Mart 2022, Cuma
🏠 Emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman? 2022 1. taksit emlak vergisinden kimler muaf olacak? Bu şartlara dikkat!
Emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman? 2022 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksiti 1 Mart'ta ödenmeye başladı. Emlak vergisi mükellefleri ödemelerin son tarihini araştırmaya başladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamadai sn ödeme tarihini kaçıranlara ceza uygulanıyor. Peki, emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman? 2022 1. taksit emlak vergisinden kimler muaf olacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 11.03.2022 12:54
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12