🏠 Emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman? 2022 1. taksit emlak vergisinden kimler muaf olacak? Bu şartlara dikkat!

Emlak vergisi ödeme ne zaman bitiyor? Taşınmazın bulunduğu belediye tarafından yıllık olarak tahakkuk ettirilen emlak vergisinde ilk taksit ödemesi 1 Mart'ta başladı. Söz konusu vergi ödemesini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihte biteceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Emlak vergisi taksit ödeme ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman? 2022 1. taksit emlak vergisinden kimler muaf olacak? İşte cevaplar...