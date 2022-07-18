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Türkiye elektrikli devrime hazırlanıyor! Yerli otomobil TOGG da lisansı aldı

Türkiye'de henüz başlangıç aşamasında olan şarj ağı altyapısı yeni yatırımlarla genişliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Türkiye'deki ilk şarj ağı işletmeci lisanslarını vermeye başladı. Şarj ünitesi sayısının 2023'te 54 bine, 2030'da 1.1 milyona, 2040'ta ise 4.8 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin otomobili TOGG da EPDK'dan şarj ağı işletmeci lisansı aldı.

Sabah
Giriş Tarihi: 18.07.2022 06:56 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 06:58
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Türkiye elektrikli devrime hazırlanıyor! Yerli otomobil TOGG da lisansı aldı

Şarj ağı işletmeci lisansı, pazar yatırımlarını da hızlandıracak. 2021 verilerine göre yaklaşık 3 bin 500'e yakın şarj ünitesi bulunuyor. Şarj ünitesi sayısının (şarj ağı işletmecisi ve özel üniteler) 2023'te 54 bine, 2030'da 1.1 milyona, 2040'da ise 4.8 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye elektrikli devrime hazırlanıyor! Yerli otomobil TOGG da lisansı aldı

Türkiye'de 269 lokasyonda 258'i hızlı şarj istasyonu olmak üzere 496 şarj istasyonu ile faaliyet gösteren Eşarj, elektrikli araçların şarj altyapısını oluşturmak için başlatılan "Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Programı" kapsamında 53 ilde, 495 adet yüksek hızlı şarj istasyonu kuracak. Eşarj, istasyon ağına yaklaşık 300 milyon TL'lik yatırım yapacak.

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Türkiye elektrikli devrime hazırlanıyor! Yerli otomobil TOGG da lisansı aldı

10 YILDA 70 BİN İSTASYON
Koç Topluluğu yeni şirketi WAT Mobilite elektrikli araç şarj ağı işletmeciliğine başlıyor. WAT, Opet, Otokoç Otomotiv ve Entek Elektrik'in ortaklığıyla kurulan WAT Mobilite, Koç Holding Nakkaştepe Kampüsü'nde elektrikli araç şarj istasyonunu devreye aldı. Şirket, Türkiye genelinde yaygınlaşmayı hedefliyor.

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Türkiye elektrikli devrime hazırlanıyor! Yerli otomobil TOGG da lisansı aldı

EPDK'dan şarj ağı işletmecisi lisansı alan FullCharger, 10 yıl içinde 70 bin şarj istasyonu kuracak. Şirket bir yıl içinde Türkiye'nin en geniş şarj ağı işletmesine sahip olmayı hedefliyor. FullCharger, Türkiye'deki elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumu için Schneider Electric ile iş birliği yapacak.

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Türkiye elektrikli devrime hazırlanıyor! Yerli otomobil TOGG da lisansı aldı

İLK 10 ŞİRKET ARASINDA
Zorlu Enerji'nin elektrikli araç şarj istasyonu ağı ZES'in şarj ağı işletmeci lisansını almak üzere yaptığı başvuru, EPDK tarafından onaylandı.