18 Temmuz 2022, Pazartesi
Türkiye elektrikli devrime hazırlanıyor! Yerli otomobil TOGG da lisansı aldı
Türkiye'de henüz başlangıç aşamasında olan şarj ağı altyapısı yeni yatırımlarla genişliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Türkiye'deki ilk şarj ağı işletmeci lisanslarını vermeye başladı. Şarj ünitesi sayısının 2023'te 54 bine, 2030'da 1.1 milyona, 2040'ta ise 4.8 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin otomobili TOGG da EPDK'dan şarj ağı işletmeci lisansı aldı.
Giriş Tarihi: 18.07.2022 06:56 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 06:58
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