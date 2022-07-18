Türkiye elektrikli devrime hazırlanıyor! Yerli otomobil TOGG da lisansı aldı

Şarj ağı işletmeci lisansı, pazar yatırımlarını da hızlandıracak. 2021 verilerine göre yaklaşık 3 bin 500'e yakın şarj ünitesi bulunuyor. Şarj ünitesi sayısının (şarj ağı işletmecisi ve özel üniteler) 2023'te 54 bine, 2030'da 1.1 milyona, 2040'da ise 4.8 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.