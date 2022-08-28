29 Ağustos 2022, Pazartesi
1996-1997-1998-1999 sigorta girişliler dikkat! SSK, Bağkur ve 4C'lilere EYT Türkiye modeli: Erken yaşta maaşınız cebinizde! 7.200, 3.600, 9000 prim gün hesabı...
Milyonları ilgilendiren EYT formülü için açıklamalar peş peşe geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT için tek formül üzerinde durulduğunu açıkladı. Bu kapsamda Türkiye formülü öne çıktı. Bilindiği üzere daha önce Finlandiya ve Almanya modelleri üzerinde durulmuştu. EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak, gündemdeki formüller neler? soruları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte EYT için son gelişmeler haberimizde!
Giriş Tarihi: 28.08.2022 19:12 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 09:32
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