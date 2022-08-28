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Haberler Galeri 1996-1997-1998-1999 sigorta girişliler dikkat! SSK, Bağkur ve 4C'lilere EYT Türkiye modeli: Erken yaşta maaşınız cebinizde! 7.200, 3.600, 9000 prim gün hesabı...

1996-1997-1998-1999 sigorta girişliler dikkat! SSK, Bağkur ve 4C'lilere EYT Türkiye modeli: Erken yaşta maaşınız cebinizde! 7.200, 3.600, 9000 prim gün hesabı...

Milyonları ilgilendiren EYT formülü için açıklamalar peş peşe geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT için tek formül üzerinde durulduğunu açıkladı. Bu kapsamda Türkiye formülü öne çıktı. Bilindiği üzere daha önce Finlandiya ve Almanya modelleri üzerinde durulmuştu. EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak, gündemdeki formüller neler? soruları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte EYT için son gelişmeler haberimizde!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.08.2022 19:12 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 09:32
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1996-1997-1998-1999 sigorta girişliler dikkat! SSK, Bağkur ve 4C’lilere EYT Türkiye modeli: Erken yaşta maaşınız cebinizde! 7.200, 3.600, 9000 prim gün hesabı...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışmalar ara vermeden devam ediyor. Düzenlemenin yıl sonu olmadan hayata geçirilmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT için masada tek formülün yer aldığını açıkladı. EYT için çalışmalar sürerken kapsam içinde yer alan ve almayan vatandaşlar düzenleme hakkında gelen açıklamaları takip ediyor. EYT ile ne zaman emekli olacağım? Kimler kapsam içinde yer alıyor? gibi sorulara yanıt aranıyor. İlk işe giriş tarihi ve prim günü büyük önem taşıyor. İşte EYT için son detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1996-1997-1998-1999 sigorta girişliler dikkat! SSK, Bağkur ve 4C’lilere EYT Türkiye modeli: Erken yaşta maaşınız cebinizde! 7.200, 3.600, 9000 prim gün hesabı...

EYT SON DURUM: YAŞ VE PRİM ÖN PLANDA!

Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in haberine göre yeni çözümde yaş ve prim kriterleri ön planda. Buna göre, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yıl ve prim şartını tamamlamış olanların bekleyeceği yaş şartıyla ilgili bir indirim ya da belli bir yaş kriteri belirlenmesi söz konusu olabilecek.

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1996-1997-1998-1999 sigorta girişliler dikkat! SSK, Bağkur ve 4C’lilere EYT Türkiye modeli: Erken yaşta maaşınız cebinizde! 7.200, 3.600, 9000 prim gün hesabı...

Kadınlar için 7200 gün ve erkekler için 9 bin gün prim tamamlamış olanlar açısından ise bir yaş avantajı sağlanması da söz konusu olabilecek.

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1996-1997-1998-1999 sigorta girişliler dikkat! SSK, Bağkur ve 4C’lilere EYT Türkiye modeli: Erken yaşta maaşınız cebinizde! 7.200, 3.600, 9000 prim gün hesabı...

BAKAN NEBATİ: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt verdi:

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1996-1997-1998-1999 sigorta girişliler dikkat! SSK, Bağkur ve 4C’lilere EYT Türkiye modeli: Erken yaşta maaşınız cebinizde! 7.200, 3.600, 9000 prim gün hesabı...

Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere EYT ve öğretmenlerimiz konusunda da ilgili bakanlıklarımızla koordineli çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor. Anlaşılan bizi yakından takip ediyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin"