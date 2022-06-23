23 Haziran 2022, Perşembe
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! 2022 Haziran ayı Merkez Bankası politika faizi yüzde kaç? SON DAKİKA HABERLER
Son dakika... Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran ayı faiz kararı yakından takip ediliyor. Bir önceki toplantıda yüzde 14'te sabit tutulan politika faizinin bugünkü toplantı sonucunda da yüzde 14'te sabit bırakılacağı öngörülüyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Haziran ayı Merkez Bankası politika faizi yüzde kaç? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 23.06.2022 09:12 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022 14:23
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