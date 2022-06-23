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Haberler Galeri Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! 2022 Haziran ayı Merkez Bankası politika faizi yüzde kaç? SON DAKİKA HABERLER

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! 2022 Haziran ayı Merkez Bankası politika faizi yüzde kaç? SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran ayı faiz kararı yakından takip ediliyor. Bir önceki toplantıda yüzde 14'te sabit tutulan politika faizinin bugünkü toplantı sonucunda da yüzde 14'te sabit bırakılacağı öngörülüyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Haziran ayı Merkez Bankası politika faizi yüzde kaç? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.06.2022 09:12 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022 14:23
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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! 2022 Haziran ayı Merkez Bankası politika faizi yüzde kaç? SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün toplanıyor. Yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı beklenirken, ekonomistlerin beklentisi yüzde 14'te sabit bırakılacağı yönünde. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Haziran ayı Merkez Bankası politika faizi yüzde kaç? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! 2022 Haziran ayı Merkez Bankası politika faizi yüzde kaç? SON DAKİKA HABERLER

MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT TUTTU

Merkez Bankası PPK Haziran ayı toplantısı sonrasında faiz kararını sabit tuttuğunu açıkladı. Politika faizi 14'te bırakıldı.

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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! 2022 Haziran ayı Merkez Bankası politika faizi yüzde kaç? SON DAKİKA HABERLER

2022 MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TARİHLERİ

23 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022
22 Eylül 2022
20 Ekim 2022
24 Kasım 2022
22 Aralık 2022

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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! 2022 Haziran ayı Merkez Bankası politika faizi yüzde kaç? SON DAKİKA HABERLER

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "FAİZ" AÇIKLAMASI

6 Haziran'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gelişmiş ülkelerin tamamında ödemeler dengesinde çok ağır sancılar yaşanırken, Türkiye'nin hepsinden daha iyi durumda olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! 2022 Haziran ayı Merkez Bankası politika faizi yüzde kaç? SON DAKİKA HABERLER

"Bu ülkelerin merkez bankası bilançoları neredeyse milli gelirlerinin yüzde 40'ına dayandı. Banka aktifleri milli gelirlerini katbekat aşan bu ülkelerin bize sürekli dayatılan faiz artışlarından köşe bucak kaçmalarının sebebi resesyona, yani durgunluğa girme korkularıdır. Kimse bizden şunu beklemesin, bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz.