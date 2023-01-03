2023 Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? 750 TL ulaşım yardımı başvuru şartları neler? BAŞVURU EKRANI!

Öğrenci ulaşım desteği başvuru şartları, tarihleri ve tutarı arama motorlarından araştırılmaya başladı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan yardım ile ilgili detaylar ortaya çıkıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ailelerinden uzakta okuyan ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine ödenecek ulaşım desteği ile ilgili son dakika açıklamasında bulunmuştu. Konuyla ilgilenenler, "2023 Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır?", "750 TL ulaşım yardımı başvuru şartları neler? " sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...