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Haberler Galeri 2023 Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? 750 TL ulaşım yardımı başvuru şartları neler? BAŞVURU EKRANI!

2023 Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? 750 TL ulaşım yardımı başvuru şartları neler? BAŞVURU EKRANI!

Öğrenci ulaşım desteği başvuruları nereden, nasıl yapılacak? sorularının cevapları merak edilenler konular arasında yerini aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda ailelerinden uzakta eğitim gören öğrencilere ulaşım yardımı verileceğini açıklamıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım alan ailelerin farklı ilde ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim eğitimi gören çocuklarının şehirlerarası ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programının başladığını bildirdi. İşte, başvruular hakkında merak edilenler..

Giriş Tarihi: 03.01.2023 17:47 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 17:54
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2023 Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? 750 TL ulaşım yardımı başvuru şartları neler? BAŞVURU EKRANI!

Öğrenci ulaşım desteği başvuru şartları, tarihleri ve tutarı arama motorlarından araştırılmaya başladı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan yardım ile ilgili detaylar ortaya çıkıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ailelerinden uzakta okuyan ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine ödenecek ulaşım desteği ile ilgili son dakika açıklamasında bulunmuştu. Konuyla ilgilenenler, "2023 Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır?", "750 TL ulaşım yardımı başvuru şartları neler? " sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? 750 TL ulaşım yardımı başvuru şartları neler? BAŞVURU EKRANI!

ULAŞIM DESTEĞİ NE KADAR?

Desteğin üst limiti 750 TL olarak belirlendi. Söz konusu programla ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olunması amaçlanıyor.

Böylece üniversite öğrencileri 2023 yılında toplam 3 bin TL ulaşım desteği alacak.

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2023 Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? 750 TL ulaşım yardımı başvuru şartları neler? BAŞVURU EKRANI!

2023 ÖĞRENCİ ULAŞIM DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım alan ailelerin farklı ilde ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim eğitimi gören çocuklarının şehirlerarası ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programının başladığını duyurdu.

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2023 Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? 750 TL ulaşım yardımı başvuru şartları neler? BAŞVURU EKRANI!

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, ilk defa uygulanacak destek programıyla sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin eğitim süreçlerine katkıda bulunacaklarını vurguladı.

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2023 Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? 750 TL ulaşım yardımı başvuru şartları neler? BAŞVURU EKRANI!

ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Bakan Yanık, başvuruların öğrenci veya ailesi tarafından ailelerin ikametgah adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılması gerektiğini kaydetti.