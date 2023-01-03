03 Ocak 2023, Salı
2023 Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? 750 TL ulaşım yardımı başvuru şartları neler? BAŞVURU EKRANI!
Öğrenci ulaşım desteği başvuruları nereden, nasıl yapılacak? sorularının cevapları merak edilenler konular arasında yerini aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda ailelerinden uzakta eğitim gören öğrencilere ulaşım yardımı verileceğini açıklamıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım alan ailelerin farklı ilde ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim eğitimi gören çocuklarının şehirlerarası ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programının başladığını bildirdi. İşte, başvruular hakkında merak edilenler..
Giriş Tarihi: 03.01.2023 17:47 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 17:54
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11