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Milyonlara kolay emeklilik fırsatı! Sigortalı işte çalışmayanlar da faydalanabilecek

İsteğe bağlı sigortalılık vatandaşlara kolay emeklilik fırsatı sunuyor. Sigortalı bir işte çalışmayanlar da aylık prim ödeyerek emekli olurken, yarı zamanlı çalışanlar da bundan faydalanabilir. Yeni asgari ücretle birlikte güncellenen isteğe bağlı sigorta primiyle emeklilik konusunda merak edilen sorular yanıt buldu.

Giriş Tarihi: 23.07.2023 06:53 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 06:53
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Milyonlara kolay emeklilik fırsatı! Sigortalı işte çalışmayanlar da faydalanabilecek

Sigortalı bir işte çalışmayanlar da aylık prim ödeme koşuluyla emekli olabiliyor. Çalışmayan, malul, yaşlılık aylığı almayan, 18 yaşını dolduran, bir ay içinde 30 günden az, part-time çalışan, geçmişte çalışıp ara verenler isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir.

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Milyonlara kolay emeklilik fırsatı! Sigortalı işte çalışmayanlar da faydalanabilecek

Eksik prim günlerini tamamlayarak emeklilik aylığına hak kazanılabilir, sağlık hizmetinden faydalanabilir. Bu yıl için isteğe bağlı sigortada en düşük prim günlük 144 lira (aylık 4 bin 292 lira) olarak uygulanacak. Başlangıç tarihi Mayıs 2008 ve sonrasına denk gelenlerin emeklilik için 63 yaşını doldurması gerekiyor.

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Milyonlara kolay emeklilik fırsatı! Sigortalı işte çalışmayanlar da faydalanabilecek

Belirli bir süre kamuda çalışanlar gerekli koşulları sağlamaları durumunda isteğe bağlı iştirakçi olarak primlerini ödeyerek emekli sandığı mensubu olarak emekli olabilir. Zorunlu sigortayla çalışmaya başlama durumunda isteğe bağlı sigorta primleri iade edilir. Kamuda iş sözleşmesinin askıda kaldığı dönemde de isteğe bağlı sigorta yapılabiliyor.

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Milyonlara kolay emeklilik fırsatı! Sigortalı işte çalışmayanlar da faydalanabilecek

Yeni asgari ücretle birlikte güncellenen isteğe bağlı sigorta primiyle emeklilik konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle:

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Milyonlara kolay emeklilik fırsatı! Sigortalı işte çalışmayanlar da faydalanabilecek

BU YIL İÇİN İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ TUTARI NE KADAR?

İsteğe bağlı sigortada ödenecek prim tutarını kişi kendi belirlese de alt ve üst sınır bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32'si, en çok da brüt asgari ücretin 7.5 katının yüzde 32'si kadar prim ödenebiliyor. Asgari ücrete ara zamla birlikte en düşük isteğe bağlı sigorta primi aylık 4 bin 292 lira, günlük de 144 lira uygulanacak. Evde yardımcı çalıştıranlar, sigorta sağlık primini kendi ödeyenlerin bu tutar üzerinden ödeme yapması gerekiyor.