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Milyonlara kolay emeklilik fırsatı! Sigortalı işte çalışmayanlar da faydalanabilecek
İsteğe bağlı sigortalılık vatandaşlara kolay emeklilik fırsatı sunuyor. Sigortalı bir işte çalışmayanlar da aylık prim ödeyerek emekli olurken, yarı zamanlı çalışanlar da bundan faydalanabilir. Yeni asgari ücretle birlikte güncellenen isteğe bağlı sigorta primiyle emeklilik konusunda merak edilen sorular yanıt buldu.
Giriş Tarihi: 23.07.2023 06:53Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 06:53