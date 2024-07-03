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İşçi emeklisi maaş zammı kaç oldu? Temmuz 2024 işçi emeklisi maaşları ne kadar, kaç TL? Maaş hesaplama...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Böylece 6 aylık enflasyon verisi %24,73 oldu. Böylece milyonlarca emekli ve memur ile birlikte sosyal yardım alanlar, dul yetim maaşı alanlar yeni aylıklarını öğrenmiş olacak. Peki, işçi emeklisi Temmuz 2024 maaş zammı kaç oldu? Ocak ayı işçi emeklisi maaşları ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayı!

ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 09:34 Güncelleme: 03.07.2024 10:41
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İşçi emeklisi maaş zammı kaç oldu? Temmuz 2024 işçi emeklisi maaşları ne kadar, kaç TL? Maaş hesaplama...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Temmuz Çarşamba günü açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyon oranını da duyurdu. Bu veriler milyonlarca emekli, memur, sosyal yardım alanlar, dul ve yetim maaşı alanlar için yeni aylık hesaplamalarının temelini oluşturacak.

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İşçi emeklisi maaş zammı kaç oldu? Temmuz 2024 işçi emeklisi maaşları ne kadar, kaç TL? Maaş hesaplama...

ZAM TUTARI BELLİ OLDU

SSK ve Bağkur emeklilerinin temmuz ayı maaş artış oranı yüzde 24,73, memur ve memur emeklilerinin ise enflasyon farkı dahil olmak üzere yüzde 19,31 olarak gerçekleşti.

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İşçi emeklisi maaş zammı kaç oldu? Temmuz 2024 işçi emeklisi maaşları ne kadar, kaç TL? Maaş hesaplama...

ZAM TAKVİMİ

Memurlar, 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını 14 günlük zam farkıyla birlikte hesaplarında görecekler.

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İşçi emeklisi maaş zammı kaç oldu? Temmuz 2024 işçi emeklisi maaşları ne kadar, kaç TL? Maaş hesaplama...

SSK emeklileri, 17-26 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz'da zamlı aylıklarını alacaklar.

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İşçi emeklisi maaş zammı kaç oldu? Temmuz 2024 işçi emeklisi maaşları ne kadar, kaç TL? Maaş hesaplama...

Memur emeklilerinden maaşını aylık alanlara 1-5 Temmuz'da zamsız para yatırılacak ve zam farkı Temmuz ayı içerisinde ödenecek.