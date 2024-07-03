İşçi emeklisi maaş zammı kaç oldu? Temmuz 2024 işçi emeklisi maaşları ne kadar, kaç TL? Maaş hesaplama...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Böylece 6 aylık enflasyon verisi %24,73 oldu. Böylece milyonlarca emekli ve memur ile birlikte sosyal yardım alanlar, dul yetim maaşı alanlar yeni aylıklarını öğrenmiş olacak. Peki, işçi emeklisi Temmuz 2024 maaş zammı kaç oldu? Ocak ayı işçi emeklisi maaşları ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayı!