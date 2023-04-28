Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı! Kariyer Kapısı 2431 sözleşmeli personel alım ilanı 2023 | İşte şartlar ve branşlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Başvuruları 28 Nisan itibarıyla başlayan ilan kapsamında KPSS puanıyla mülakatsız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işçi alımı gerçekleştirecek. 2.431 personel alımında branş dağılımı ve aranan şartlar araştırılıyor. İşte tüm detaylar...