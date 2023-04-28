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Haberler Galeri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı! Kariyer Kapısı 2431 sözleşmeli personel alım ilanı 2023 | İşte şartlar ve branşlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı! Kariyer Kapısı 2431 sözleşmeli personel alım ilanı 2023 | İşte şartlar ve branşlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Başvuruları 28 Nisan itibarıyla başlayan ilan kapsamında KPSS puanıyla mülakatsız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işçi alımı gerçekleştirecek. 2.431 personel alımında branş dağılımı ve aranan şartlar araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 28.04.2023 17:28 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 17:28
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı! Kariyer Kapısı 2431 sözleşmeli personel alım ilanı 2023 | İşte şartlar ve branşlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 sözleşmeli personel alım ilanı 2023 araştırmaları hız kazandı. ASHB personel alımına ilişkin detaylar arama motorlarında araştırılıyor. KPSS şartı aranan adaylar başvurularını kariyer kapısı üzerinden rahatlıkla gerçekleştirebilmektedir. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu nereden yapılır? Şartları ve branş dağılımı neler?

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı! Kariyer Kapısı 2431 sözleşmeli personel alım ilanı 2023 | İşte şartlar ve branşlar...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PEROSNEL ALIM İLANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 431 sözleşmeli personel alım ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı! Kariyer Kapısı 2431 sözleşmeli personel alım ilanı 2023 | İşte şartlar ve branşlar...

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yeni çalışma arkadaşlarımız için başvuru süreci başlıyor. Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 431 sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı" ifadeleri kullanıldı. Başvuruların 28 Nisan-08 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı! Kariyer Kapısı 2431 sözleşmeli personel alım ilanı 2023 | İşte şartlar ve branşlar...

BRANŞ DAĞILIMI

2431 personelin alınacağı Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı için kontenjan ayrılan branşlar:

Aile sosyal destek personeli,

sosyal çalışmacı,

psikolog,

fizyoterapist,

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı! Kariyer Kapısı 2431 sözleşmeli personel alım ilanı 2023 | İşte şartlar ve branşlar...

çocuk gelişimcisi,

diyetisyen,

öğretmen,

avukat,