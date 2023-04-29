Temmuz zammında 5.637-5.854 TL'lik çifte hesap! Refah payına ek %30-35 ARTIŞ! Evde Yakınına bakana SİGORTA kapısı açıldı! Hanedeki kişi sayısına göre...

Evde yakınına bakanlar için müjde geldi. Yaşlı ve engelli yakınlarına bakanlar ve destek ödemesi alanlar sosyal güvenlik kapsamına alınacak. Yaşlı bakım sigortası hayata geçecek. Böylece engelli ve yaşlıya düzenli bakan ve bunun için evde bakım yardımı alanlar kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına sayılacak. Peki temmuzda evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?