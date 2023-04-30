HaberlerGaleri4A, 4B, 4C, EYT'li çift haneli ek ödeme alacak! Emekli Promosyonlarına Mayıs zammı! Net 14.500 TL cepte!
4A, 4B, 4C, EYT'li çift haneli ek ödeme alacak! Emekli Promosyonlarına Mayıs zammı! Net 14.500 TL cepte!
Emekli promosyonlarında en düşük maaşın 7.500 TL'ye ulaşmasıyla birlikte bankaların rekabeti iyice kızıştı. Mayıs ayına sayılı günler kala gözler bankalara çevrildi. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti…