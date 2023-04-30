4A, 4B, 4C, EYT'li çift haneli ek ödeme alacak! Emekli Promosyonlarına Mayıs zammı! Net 14.500 TL cepte!

Emekli promosyonlarına mayıs zammı geldi! 4A, 4B, 4C, EYT'li çift haneli ek ödeme alacak. En düşük emekli aylıklarına gelen düzenleme ile birlikte 7.500 TL alan biri 7.000 TL'lik promosyon ile birlikte tek seferlik 14.500 TL'yi cebe atacak. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka maaşa göre fiyat listesi...