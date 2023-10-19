Aile ve Gençlik Bankası derde deva olacak! Gençlere faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli destek | Yaş sınırı olacak mı?

ÜÇ BAKANLIK

Aile ve Gençlik Bankası, Hazine ve Maliye, Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının temsilcilerinden oluşacak ve fon gibi çalışacak. Fon, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında hizmet verecek. Aile ilgili kredileri Aile Bakanlığı, gençlere yönelik olanları ise Gençlik ve Spor Bakanlığı organize edecek. Bankanın ayrı bir bina ya da personeli olmayacak.