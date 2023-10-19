HaberlerGaleriAile ve Gençlik Bankası derde deva olacak! Gençlere faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli destek | Yaş sınırı olacak mı?
Aile ve Gençlik Bankası derde deva olacak! Gençlere faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli destek | Yaş sınırı olacak mı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaştığı Aile ve Gençlik Bankası ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verilecek. Kredi miktarı her yıl artırılacak.