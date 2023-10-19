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Haberler Galeri Aile ve Gençlik Bankası derde deva olacak! Gençlere faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli destek | Yaş sınırı olacak mı?

Aile ve Gençlik Bankası derde deva olacak! Gençlere faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli destek | Yaş sınırı olacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaştığı Aile ve Gençlik Bankası ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verilecek. Kredi miktarı her yıl artırılacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 19.10.2023 06:28 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 06:28
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Aile ve Gençlik Bankası derde deva olacak! Gençlere faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli destek | Yaş sınırı olacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaştığı Aile ve Gençlik Bankası ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aile ve Gençlik Bankası derde deva olacak! Gençlere faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli destek | Yaş sınırı olacak mı?

Yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verilecek. Böylece gençler, ev kurma endişesi olmadan rahatça evlenebilecek.

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Aile ve Gençlik Bankası derde deva olacak! Gençlere faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli destek | Yaş sınırı olacak mı?

AK Parti grubu, yasa teklifinin taslak metnini hazırladı. Yasa teklifinin önümüzdeki hafta TBMM gündemine taşınması ve hızla yasalaştırılması bekleniyor.

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Aile ve Gençlik Bankası derde deva olacak! Gençlere faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli destek | Yaş sınırı olacak mı?

Evlenecek gençlere 150 bin lira destek sağlayacak düzenlemenin detayları şöyle:

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Aile ve Gençlik Bankası derde deva olacak! Gençlere faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli destek | Yaş sınırı olacak mı?

ÜÇ BAKANLIK

Aile ve Gençlik Bankası, Hazine ve Maliye, Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının temsilcilerinden oluşacak ve fon gibi çalışacak. Fon, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında hizmet verecek. Aile ilgili kredileri Aile Bakanlığı, gençlere yönelik olanları ise Gençlik ve Spor Bakanlığı organize edecek. Bankanın ayrı bir bina ya da personeli olmayacak.