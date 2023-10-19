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Dar ve orta gelirliye konut seferberliği! Her yıl 100 bin sosyal konut yapılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM Başkanlığı'na sunulan 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'nın önemli ayaklarından birini kentsel dönüşüm ve konut projeleri başlıkları oluşturuyor. Hükümet, beş yıllık Kalkınma Planı döneminde dar ve orta gelirliye konut seferberliği başlatıyor. Her yıl 100 bin sosyal konut yapılırken, dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik toplu konut çalışmaları hızlandırılacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 19.10.2023 06:18
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Dar ve orta gelirliye konut seferberliği! Her yıl 100 bin sosyal konut yapılacak

Binlerce dar ve orta gelirli vatandaş 5 yıllık plan döneminde ev sahibi olacak. Kentsel dönüşümdeki anlaşmazlıkları ihtisas mahkemeleri çözecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dar ve orta gelirliye konut seferberliği! Her yıl 100 bin sosyal konut yapılacak

Gayrimenkullerin gerçek değerleri tespit edilecek ve değer artışlarının kentsel dönüşümde finansman kaynağı olarak kullanılması sağlanacak.

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Dar ve orta gelirliye konut seferberliği! Her yıl 100 bin sosyal konut yapılacak

5 YILDA 500 BİN KONUT

2024-2028 Kalkınma Planı'nın önemli ayaklarından birini kentsel dönüşüm, şehirleşme ve konut ile çevrenin korunmasıyla ilgili başlıklar oluşturdu.

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Dar ve orta gelirliye konut seferberliği! Her yıl 100 bin sosyal konut yapılacak

Beş yıllık Plan döneminde, başta büyük şehirler olmak üzere konut sorununun çözümü için Toplu Konut İdaresi'nce dar ve orta gelirlilere yönelik 500 bin konut yapılacak.

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Dar ve orta gelirliye konut seferberliği! Her yıl 100 bin sosyal konut yapılacak

Yapı stoku, kentsel altyapının niteliği, afet risk durumu, toplumsal güçlükler, finansman ihtiyacı gibi faktörler dikkate alınarak dönüşüm alanları belirlenecek. Kentsel dönüşüm strateji belgelerinin hazırlanması zorunlu hale getirilecek.