Dar ve orta gelirliye konut seferberliği! Her yıl 100 bin sosyal konut yapılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM Başkanlığı'na sunulan 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'nın önemli ayaklarından birini kentsel dönüşüm ve konut projeleri başlıkları oluşturuyor. Hükümet, beş yıllık Kalkınma Planı döneminde dar ve orta gelirliye konut seferberliği başlatıyor. Her yıl 100 bin sosyal konut yapılırken, dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik toplu konut çalışmaları hızlandırılacak.

Sabah Giriş Tarihi: 19.10.2023 06:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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