19 Ekim 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri En düşük memur maaşı 33 bin TL'yi geçecek! Memur yeni yıla cebi dolu girecek | Fazla mesai yüzde 87'ye yükselecek

En düşük memur maaşı 33 bin TL'yi geçecek! Memur yeni yıla cebi dolu girecek | Fazla mesai yüzde 87'ye yükselecek

Memur ve memur emeklilerine ocakta yapılacak zam yüzde 50'ye ulaşırken, 2024 bütçesine göre fazla mesaileri, yurtiçi tazminat, harcırahı da artacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 50'ye yakın bir artış öngördüklerini açıklarken, yeni yılda en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 33 bin 25 liraya yükselecek.

Sabah
Giriş Tarihi: 19.10.2023 06:51
  • 1
  • 21
En düşük memur maaşı 33 bin TL’yi geçecek! Memur yeni yıla cebi dolu girecek | Fazla mesai yüzde 87’ye yükselecek

Memur ve memur emeklilerine ocakta yapılacak zam yüzde 50'ye ulaşırken, 2024 bütçesine göre fazla mesaileri ikiye katlanacak, yurtiçi tazminat, harcırahı da artacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
En düşük memur maaşı 33 bin TL’yi geçecek! Memur yeni yıla cebi dolu girecek | Fazla mesai yüzde 87’ye yükselecek

Memurların fazla mesai ücreti 5 lira 40 kuruştan 10 lira 10 kuruşa çıktı. Gündelik tazminat, harcırah tutarı da en alt kademeli memurda 400 lira, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolar için de 465 liraya yükselecek.

  • 3
  • 21
En düşük memur maaşı 33 bin TL’yi geçecek! Memur yeni yıla cebi dolu girecek | Fazla mesai yüzde 87’ye yükselecek

EN DÜŞÜK MAAŞ 33 BİN LİRAYI GEÇECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 50'ye yakın bir artış öngördüklerini açıklarken, yeni yılda en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 33 bin 25 liraya yükselecek.

  • 4
  • 21
En düşük memur maaşı 33 bin TL’yi geçecek! Memur yeni yıla cebi dolu girecek | Fazla mesai yüzde 87’ye yükselecek

Üniversite mezunu en düşük memur maaşı ise 34 bin 389 lira olacak.

  • 5
  • 21
En düşük memur maaşı 33 bin TL’yi geçecek! Memur yeni yıla cebi dolu girecek | Fazla mesai yüzde 87’ye yükselecek

Öğretmen maaşı 26 bin 642 liradan 39 bin 963 liraya,