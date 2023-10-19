En düşük memur maaşı 33 bin TL'yi geçecek! Memur yeni yıla cebi dolu girecek | Fazla mesai yüzde 87'ye yükselecek

Memur ve memur emeklilerine ocakta yapılacak zam yüzde 50'ye ulaşırken, 2024 bütçesine göre fazla mesaileri, yurtiçi tazminat, harcırahı da artacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 50'ye yakın bir artış öngördüklerini açıklarken, yeni yılda en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 33 bin 25 liraya yükselecek.

Sabah Giriş Tarihi: 19.10.2023 06:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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