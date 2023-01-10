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Aile Sosyal Yardım Paraları: Son durum ne? Ocak ayı Aile Destek Ödemesi hesaplara geçti mi, ne zaman geçecek?
Aile Destek Programı ödeme tarihleri ihtiyaç sahibi aileler tarafından yakından takip ediliyor. 2023 Ocak ayının gelmesiyle birlikte memur ve emekli maaşlarına uygulanan zam oranında sosyal yardım paraları da değişime uğradı. Peki ocak ayı Aile Destek Ödemesi hesaplara geçti mi, ne zaman geçecek? Aile Destek ödemesi hesaplara ne zaman geçecek?