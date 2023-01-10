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Haberler Galeri Aile Sosyal Yardım Paraları: Son durum ne? Ocak ayı Aile Destek Ödemesi hesaplara geçti mi, ne zaman geçecek?

Aile Sosyal Yardım Paraları: Son durum ne? Ocak ayı Aile Destek Ödemesi hesaplara geçti mi, ne zaman geçecek?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri ihtiyaç sahibi aileler tarafından yakından takip ediliyor. 2023 Ocak ayının gelmesiyle birlikte memur ve emekli maaşlarına uygulanan zam oranında sosyal yardım paraları da değişime uğradı. Peki ocak ayı Aile Destek Ödemesi hesaplara geçti mi, ne zaman geçecek? Aile Destek ödemesi hesaplara ne zaman geçecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2023 18:37 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 18:37
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Aile Sosyal Yardım Paraları: Son durum ne? Ocak ayı Aile Destek Ödemesi hesaplara geçti mi, ne zaman geçecek? 2023 zammı geldi mi?

Aile sosyal yardım paraları ile ilgili son durum araştırılmaya başlandı. Yüzde 30 oranında artış gösteren memur ve emekli maaşları ile birlikte sosyal yardım ödemeleri de artış gösterdi. Peki ocak ayı Aile Destek Ödemesi hesaplara geçti mi, ne zaman geçecek? Aile Destek ödemesi hesaplara ne zaman geçecek? İşte son dakika gelişmeleri…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aile Sosyal Yardım Paraları: Son durum ne? Ocak ayı Aile Destek Ödemesi hesaplara geçti mi, ne zaman geçecek? 2023 zammı geldi mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Bakan Derya Yanık, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

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Aile Sosyal Yardım Paraları: Son durum ne? Ocak ayı Aile Destek Ödemesi hesaplara geçti mi, ne zaman geçecek? 2023 zammı geldi mi?

AİLE DESTEK YARDIMI ARTACAK MI, NE KADAR OLACAK?

Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

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Aile Sosyal Yardım Paraları: Son durum ne? Ocak ayı Aile Destek Ödemesi hesaplara geçti mi, ne zaman geçecek? 2023 zammı geldi mi?

Aile Destek Programı ödemelerinin 2023 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

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Aile Sosyal Yardım Paraları: Son durum ne? Ocak ayı Aile Destek Ödemesi hesaplara geçti mi, ne zaman geçecek? 2023 zammı geldi mi?

OCAK 2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle: