20 Şubat 2023, Pazartesi
Aile Destek zamlı ödemeleri ne zaman yapılacak? Şubat ayı Aile Destek sosyal yardım paraları yattı mı? TCKN ile sorgulama...
"Aile Destek zamlı ödemeleri ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İhtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca düzenli olarak ödenen Aile Destek Paketi ödemeleri için detaylar merak ediliyor. Peki, Aile Destek zamlı ödemeleri ne zaman yapılacak? Şubat ayı Aile Destek sosyal yardım paraları yattı mı? TCKN ile sorgulama...
Giriş Tarihi: 20.02.2023 16:10 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 16:10
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