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Haberler Galeri Aile Destek Şubat ayı ne zaman yatacak 2023? Türkiye Aile Destek programı Şubat ayı ödemeleri ne zaman yatar? ASHB açıklamalar...

Aile Destek Şubat ayı ne zaman yatacak 2023? Türkiye Aile Destek programı Şubat ayı ödemeleri ne zaman yatar? ASHB açıklamalar...

"Aile Destek Şubat ayı ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvuru yapanların hesaplarına yapılan ödemeler için detaylar merak ediliyor. Şubat ayı ödeme takvimi için gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Aile Destek Şubat ayı ne zaman yatacak 2023? Türkiye Aile Destek programı Şubat ayı ödemeleri ne zaman yatar? ASHB açıklamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.02.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 10:32
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Aile Destek Şubat ayı ne zaman yatacak 2023? Türkiye Aile Destek programı Şubat ayı ödemeleri ne zaman yatar? ASHB açıklamalar...

"Aile Destek Şubat ayı ne zaman yatacak 2023? Türkiye Aile Destek programı Şubat ayı ödemeleri ne zaman yatar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Peki, Aile Destek Şubat ayı ne zaman yatacak 2023? Türkiye Aile Destek programı Şubat ayı ödemeleri ne zaman yatar? ASHB açıklamalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aile Destek Şubat ayı ne zaman yatacak 2023? Türkiye Aile Destek programı Şubat ayı ödemeleri ne zaman yatar? ASHB açıklamalar...

2023 ŞUBAT AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Bakan Derya Yanık, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

Şubat ayı ödemeleri için ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili Bakanlıktan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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Aile Destek Şubat ayı ne zaman yatacak 2023? Türkiye Aile Destek programı Şubat ayı ödemeleri ne zaman yatar? ASHB açıklamalar...

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

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Aile Destek Şubat ayı ne zaman yatacak 2023? Türkiye Aile Destek programı Şubat ayı ödemeleri ne zaman yatar? ASHB açıklamalar...

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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Aile Destek Şubat ayı ne zaman yatacak 2023? Türkiye Aile Destek programı Şubat ayı ödemeleri ne zaman yatar? ASHB açıklamalar...

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.