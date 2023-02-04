04 Şubat 2023, Cumartesi
Aile Destek Şubat ayı ne zaman yatacak 2023? Türkiye Aile Destek programı Şubat ayı ödemeleri ne zaman yatar? ASHB açıklamalar...
"Aile Destek Şubat ayı ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvuru yapanların hesaplarına yapılan ödemeler için detaylar merak ediliyor. Şubat ayı ödeme takvimi için gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Aile Destek Şubat ayı ne zaman yatacak 2023? Türkiye Aile Destek programı Şubat ayı ödemeleri ne zaman yatar? ASHB açıklamalar...
Giriş Tarihi: 04.02.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 10:32
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