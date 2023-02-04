04 Şubat 2023, Cumartesi
Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım | EYT'de kim ne kadar aylık alacak? İşte rakamlar
EYT Meclis Plan Bütçü Komisyonu'ndan geçti. Düzenlemenin Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girmesi sonrası emeklilikte yaşa takılanlar meselesi tarihe karışacak. Peki EYT'liler ne kadar maaş alacak? Peki bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? İşte merakla beklenen rakamlar...
Giriş Tarihi: 04.02.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 07:22
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