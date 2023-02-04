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Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım | EYT'de kim ne kadar aylık alacak? İşte rakamlar

EYT Meclis Plan Bütçü Komisyonu'ndan geçti. Düzenlemenin Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girmesi sonrası emeklilikte yaşa takılanlar meselesi tarihe karışacak. Peki EYT'liler ne kadar maaş alacak? Peki bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? İşte merakla beklenen rakamlar...

Sabah
Giriş Tarihi: 04.02.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 07:22
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Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım | EYT’de kim ne kadar aylık alacak? İşte rakamlar

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik yasa teklifi 12 saatlik komisyon görüşmesinin ardından kabul edildi. EYT'lilerin ortalama emekli aylığı 8 bin 733 lira olacak. EYT yasa teklifi gelecek hafta salı Günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

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Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım | EYT’de kim ne kadar aylık alacak? İşte rakamlar
İmzadan çıkmasının ardından Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek. Şubatta başvuranlar ilk aylıklarını 1 Mart'ta alacak. Teknik nedenden dolayı ödemelerde gecikme olsa dahi hak kaybı söz konusu olmayacak, bir önceki ay toplu olarak alınacak. Milyonların heyecanla beklediği EYT'de sıcak gelişmeler ve merak edilen önemli başlıklar şöyle:
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Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım | EYT’de kim ne kadar aylık alacak? İşte rakamlar

1.1 MİLYON BORÇLANMA TALEBİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT'de yaş kısıtı olmayacağı yönündeki açıklamasının ardından 28 Aralık akşamından 31 Aralık tarihine kadar 1 milyon 100 bin kişi askerlik, doğum gibi hizmet borçlanması için SGK'ya başvurdu.

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Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım | EYT’de kim ne kadar aylık alacak? İşte rakamlar
Borçlanma talebinde bulunulan tutar 44 milyar liraya ulaştı, ödemeler şubat ayı sonuna doğru gerçekleştirilecek. Aralık ayında başvuranlar 1 Ocak'tan sonraki yüzde 54'lük artıştan etkilenmeyecek.
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Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım | EYT’de kim ne kadar aylık alacak? İşte rakamlar

EVDEN, İŞTEN BAŞVURABİLİRSİNİZ
Emeklilikte tüm başvuruların e-Devlet üzerinden yapılması konusunda hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar sosyal güvenlik merkezlerine gitmeden evinden, işyerinden emeklilik başvurusu yapabilecek. E-Devlet şifresi olmayanlar PTT merkezlerinden şifre alarak başvurabilecek.