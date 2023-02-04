Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım | EYT'de kim ne kadar aylık alacak? İşte rakamlar

EYT Meclis Plan Bütçü Komisyonu'ndan geçti. Düzenlemenin Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girmesi sonrası emeklilikte yaşa takılanlar meselesi tarihe karışacak. Peki EYT'liler ne kadar maaş alacak? Peki bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? İşte merakla beklenen rakamlar...

Sabah Giriş Tarihi: 04.02.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 07:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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