Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zamana kadar? 2024 Ağustos ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, kaç TL?

Aile Destek Paketi ödemeleri, 2022 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatıldı ve ilk olarak 12 ay süreyle planlandı. Geçen yıl temmuz ayında, bu sürenin bir yıl daha uzatılmasına karar verildi. Şu anda, bu desteğin süresinin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı veya devam edip etmeyeceği hakkında sorular gündemde. Ayrıntılar haberimizde…