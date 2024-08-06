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Haberler Galeri Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zamana kadar? 2024 Ağustos ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, kaç TL?

Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zamana kadar? 2024 Ağustos ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, kaç TL?

Ağustos ayında Aile Destek Paketi ödemeleri tekrar gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 850 ile 1.250 TL arasında değişen yardımları 12 ay süreyle veriliyor. Geçen yıl süresi uzatılan bu desteklerin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı ise merak konusu. Peki, Aile Destek ödemeleri bitti mi, yoksa yeniden mi uzatılacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 06.08.2024 14:20 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 14:20
Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zamana kadar? 2024 Ağustos ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, kaç TL?

Aile Destek Paketi ödemeleri, 2022 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatıldı ve ilk olarak 12 ay süreyle planlandı. Geçen yıl temmuz ayında, bu sürenin bir yıl daha uzatılmasına karar verildi. Şu anda, bu desteğin süresinin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı veya devam edip etmeyeceği hakkında sorular gündemde. Ayrıntılar haberimizde…

Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zamana kadar? 2024 Ağustos ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, kaç TL?

Aile Destek Ödemeleri Uzatıldı

5 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Destek Programı'nın süresinin uzatıldığını duyurdu. Erdoğan, programın sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zamana kadar? 2024 Ağustos ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, kaç TL?

Ağustos Ayı Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözler, Ağustos ayı aile destek ödemelerinin yapılacağı tarihe çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın müjdelediği üzere Türkiye Aile Destek Programımızı 2024 yılı sonuna kadar uzatıyoruz. Programımızın faydalanıcısı olan ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zamana kadar? 2024 Ağustos ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, kaç TL?

Ağustos ayı ödemelerinin tarihi henüz netleşmedi; ödemelerin her zamanki gibi ayın 15'inden sonra yapılması bekleniyor. Bakanlıktan resmi açıklama geldiğinde, gelişmeler haberlerimizde yer alacaktır.

Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zamana kadar? 2024 Ağustos ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, kaç TL?

Son Ödemeler Ne Zaman Yapıldı?

Aile Destek Programı kapsamında en son ödemeler 11 Temmuz 2024 tarihinde yapılmıştı.