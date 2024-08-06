06 Ağustos 2024, Salı
Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zamana kadar? 2024 Ağustos ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, kaç TL?
Ağustos ayında Aile Destek Paketi ödemeleri tekrar gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 850 ile 1.250 TL arasında değişen yardımları 12 ay süreyle veriliyor. Geçen yıl süresi uzatılan bu desteklerin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı ise merak konusu. Peki, Aile Destek ödemeleri bitti mi, yoksa yeniden mi uzatılacak? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 06.08.2024 14:20 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 14:20