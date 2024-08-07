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Haberler Galeri 3.7 milyon emekliye maaş farkı müjdesi sabah 07.00'de geldi! 4A-4B'linin hesabına yatmaya başlıyor: 7.500, 8.250, 9.250, 10.000 TL...

3.7 milyon emekliye maaş farkı müjdesi sabah 07.00'de geldi! 4A-4B'linin hesabına yatmaya başlıyor: 7.500, 8.250, 9.250, 10.000 TL...

Taban maaşın 12.500 TL'ye yükseltilmesinin ardından, yaklaşık 3.7 milyon emeklinin maaş farkları bugün hesaplara yatırılacak. Emeklilere, bu düzenleme kapsamında 2.500 TL'ye kadar ek ödeme yapılacak. TBMM'de kabul edilen ve yasalaşan taban maaş zamlarının fark ödemeleri 7 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Peki kim ne kadar ödeme alacak?

Giriş Tarihi: 07.08.2024 07:09 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 07:09
3.7 milyon emekliye maaş farkı müjdesi sabah 07.00’de geldi! 4A-4B’linin hesabına yatmaya başlıyor: 7.500, 8.250, 9.250, 10.000 TL...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2024 Temmuz döneminde en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, emeklilerin maaş hesaplarına yatırılan fark ödemelerinin 7 Ağustos 2024 tarihinde çekilebileceği belirtildi. Peki hangi emekli ne kadar maaş farkı alacak? En düşük emekli maaşına fark ödemesi kaç TL? İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberi ve kuruşu kuruşuna hesap tablosu...

3.7 milyon emekliye maaş farkı müjdesi sabah 07.00’de geldi! 4A-4B’linin hesabına yatmaya başlıyor: 7.500, 8.250, 9.250, 10.000 TL...

Emekli Maaş Farkı Ne Zaman Hesaplara Yatacak?

SGK, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos 2024 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

3.7 milyon emekliye maaş farkı müjdesi sabah 07.00’de geldi! 4A-4B’linin hesabına yatmaya başlıyor: 7.500, 8.250, 9.250, 10.000 TL...

Emekli Maaşları 12 Bin 500 TL'ye Yükseldi

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 6 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenleme ile birlikte, emekli maaşlarının tabanı 12 bin 500 liraya çıkarıldı. Yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emekliler ve hak sahipleri için, dosya bazında aylık asgari ödeme tutarı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilecek.

3.7 milyon emekliye maaş farkı müjdesi sabah 07.00’de geldi! 4A-4B’linin hesabına yatmaya başlıyor: 7.500, 8.250, 9.250, 10.000 TL...

Sosyal Güvenlik Destek Primi Desteği Kaldırıldı

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı sayılanlar için, yaşlılık veya emekli aylığı bağlanan kişilerin aynı iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışmaları halinde işverenlere sağlanan 5 puanlık sosyal güvenlik desteği kaldırılacak.

3.7 milyon emekliye maaş farkı müjdesi sabah 07.00’de geldi! 4A-4B’linin hesabına yatmaya başlıyor: 7.500, 8.250, 9.250, 10.000 TL...

Kim Ne Kadar Fark Alacak?

Temmuz ayı zammı sonrasında, kök aylığı ve ek ödemesi toplamı 10 bin liranın üzerinde olan emeklilere çeşitli fark ödemeleri yapılacak. Örneğin:

Kök maaşı ve ek ödemesi toplamı Temmuz'da 10 bin lira olan emeklilere 2 bin 500 lira fark ödemesi yapılacak.

📌10 bin 500 lira olanlara 2 bin lira,

📌11 bin lira olanlara bin 500 lira,

📌11 bin 500 lira olanlara bin lira,

📌12 bin lira olanlara ise 500 lira fark ödemesi yapılacak.

Bu emekliler, Ağustos ayında da 12 bin 500 lira taban aylığı alacaklar.