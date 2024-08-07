3.7 milyon emekliye maaş farkı müjdesi sabah 07.00’de geldi! 4A-4B’linin hesabına yatmaya başlıyor: 7.500, 8.250, 9.250, 10.000 TL...

Kim Ne Kadar Fark Alacak?

Temmuz ayı zammı sonrasında, kök aylığı ve ek ödemesi toplamı 10 bin liranın üzerinde olan emeklilere çeşitli fark ödemeleri yapılacak. Örneğin:

Kök maaşı ve ek ödemesi toplamı Temmuz'da 10 bin lira olan emeklilere 2 bin 500 lira fark ödemesi yapılacak.

📌10 bin 500 lira olanlara 2 bin lira,

📌11 bin lira olanlara bin 500 lira,

📌11 bin 500 lira olanlara bin lira,

📌12 bin lira olanlara ise 500 lira fark ödemesi yapılacak.

Bu emekliler, Ağustos ayında da 12 bin 500 lira taban aylığı alacaklar.