07 Ağustos 2024, Çarşamba
3.7 milyon emekliye maaş farkı müjdesi sabah 07.00'de geldi! 4A-4B'linin hesabına yatmaya başlıyor: 7.500, 8.250, 9.250, 10.000 TL...
Taban maaşın 12.500 TL'ye yükseltilmesinin ardından, yaklaşık 3.7 milyon emeklinin maaş farkları bugün hesaplara yatırılacak. Emeklilere, bu düzenleme kapsamında 2.500 TL'ye kadar ek ödeme yapılacak. TBMM'de kabul edilen ve yasalaşan taban maaş zamlarının fark ödemeleri 7 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Peki kim ne kadar ödeme alacak?
Giriş Tarihi: 07.08.2024 07:09 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 07:09