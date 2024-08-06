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Haberler Galeri 1992 1995 1999 2001 2003 sigorta başlangıcına gümüş emeklilik formülü! Kadın-erkek yaş, gün tablosu...

1992 1995 1999 2001 2003 sigorta başlangıcına gümüş emeklilik formülü! Kadın-erkek yaş, gün tablosu...

Emeklilik hakkı, bireylerin sigorta primi ödeme süreleri ve sigorta başlangıç tarihlerine göre değişiklik göstermektedir. 1999 yılı ve sonrasında sigorta primlerine başlayanlar, emeklilik yaşını daha ileri bir tarihe ertelemek zorunda kalabilirken, 1999'dan önce sigorta primi ödeyenler için emeklilik daha erken bir yaşta mümkün olabilmektedir. Bu durum, emeklilik planlarını yaparken sigorta primleri ve başlangıç tarihlerinin ne kadar kritik olduğunu ortaya koyuyor.

Giriş Tarihi: 06.08.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:04
1992 1995 1999 2001 2003 sigorta başlangıcına gümüş emeklilik formülü! Kadın-erkek yaş, gün tablosu...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen sigorta primi ödeme başlangıç tarihleri, emeklilik yaşını ve gerekli prim gün sayısını doğrudan etkiler. Bu nedenle, bireylerin emeklilik planları yaparken yaş ve prim gün sayısı hesaplamalarını dikkatle değerlendirmesi gerekir.


SGK'nın sunduğu çeşitli emeklilik planları, kişilere en uygun seçenekleri sunarak bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur. Bu bilgiler doğrultusunda, emeklilik sürecinin daha etkin ve planlı bir şekilde yönetilmesi mümkün hale gelir.

1992 1995 1999 2001 2003 sigorta başlangıcına gümüş emeklilik formülü! Kadın-erkek yaş, gün tablosu...

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı

Erkek için,

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş

09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 60 yaş

24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş

24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş

24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş

1992 1995 1999 2001 2003 sigorta başlangıcına gümüş emeklilik formülü! Kadın-erkek yaş, gün tablosu...

24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş

24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş

24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş

24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş

24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün 51 yaş

24.11.1986 ~ 23.05.1988 25 yıl; 5375 gün 50 yaş

24.05.1985 ~ 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş

1992 1995 1999 2001 2003 sigorta başlangıcına gümüş emeklilik formülü! Kadın-erkek yaş, gün tablosu...

24.11.1983 ~ 23.05.1985 25 yıl; 5225 gün 48 yaş

24.05.1982 ~ 23.11.1983 25 yıl; 5150 gün 47 yaş

24.11.1980 ~ 23.05.1982 25 yıl; 5075 gün 46 yaş

24.05.1979 ~ 23.11.1980 25 yıl; 5000 gün 45 yaş

09.09.1976 ~ 23.05.1979 25 yıl; 5000 gün 44 yaş

08.09.1976 ve öncesi 25 yıl; 5000 gün yaş şartı yok

1992 1995 1999 2001 2003 sigorta başlangıcına gümüş emeklilik formülü! Kadın-erkek yaş, gün tablosu...

Kadın için,

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 58 yaş

09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 58 yaş

24.05.1999 ~ 08.09.1999 20 yıl; 5975 gün 56 yaş

24.05.1998 ~ 23.05.1999 20 yıl; 5975 gün 55 yaş

24.05.1997 ~ 23.05.1998 20 yıl; 5975 gün 54 yaş

24.05.1996 ~ 23.05.1997 20 yıl; 5900 gün 53 yaş