1992 1995 1999 2001 2003 sigorta başlangıcına gümüş emeklilik formülü! Kadın-erkek yaş, gün tablosu...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen sigorta primi ödeme başlangıç tarihleri, emeklilik yaşını ve gerekli prim gün sayısını doğrudan etkiler. Bu nedenle, bireylerin emeklilik planları yaparken yaş ve prim gün sayısı hesaplamalarını dikkatle değerlendirmesi gerekir.



SGK'nın sunduğu çeşitli emeklilik planları, kişilere en uygun seçenekleri sunarak bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur. Bu bilgiler doğrultusunda, emeklilik sürecinin daha etkin ve planlı bir şekilde yönetilmesi mümkün hale gelir.