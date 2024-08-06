06 Ağustos 2024, Salı
1992 1995 1999 2001 2003 sigorta başlangıcına gümüş emeklilik formülü! Kadın-erkek yaş, gün tablosu...
Emeklilik hakkı, bireylerin sigorta primi ödeme süreleri ve sigorta başlangıç tarihlerine göre değişiklik göstermektedir. 1999 yılı ve sonrasında sigorta primlerine başlayanlar, emeklilik yaşını daha ileri bir tarihe ertelemek zorunda kalabilirken, 1999'dan önce sigorta primi ödeyenler için emeklilik daha erken bir yaşta mümkün olabilmektedir. Bu durum, emeklilik planlarını yaparken sigorta primleri ve başlangıç tarihlerinin ne kadar kritik olduğunu ortaya koyuyor.
Giriş Tarihi: 06.08.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:04