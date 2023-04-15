15 Nisan 2023, Cumartesi
TC kimlik numarası 0,2,4,6,8 olanlar... Mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? Son Dakika:Tarih netleşti!
Nisan ayı mazot ve gübre desteği yattı mı sorusunun cevabı yakından takip ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, mazot ve gübre desteği ödemelerini açıkladı. Tarih netleşirken çiftçiler ödeme takvimine ulaşmaya çalışıyor. Peki mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? Çiftçiye destek ödemeleri ne kadar?
Giriş Tarihi: 15.04.2023 08:42 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 08:43
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