EYT şartsız 3600 - 5000 primle erken emeklilik! Torba yasa ile 45 - 46 - 47 - 48 - 49 yaşındakilere gün doğacak! Staj ve çıraklık, Bağkur tescil affı, kademeli...

2. torba yasa gelişmeleri yakından takip ediliyor. Çalışme ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konu hakkında çalışmalar sürüyor. milyonlarca kişi için erken emeklilik müjdesi bekleniyor. Bu düzenleme ile SGK girişi 2000 sonrası olan kişilere kolaylıklar sağlanacak ve emeklilik yaşında düşüş yaşanacak. Diğer yandan gelecek düzenleme ile prim - gün sayısında düşüş yaşanması bekleniyor. İşte, torba yasa için son dakika gelişmeler!