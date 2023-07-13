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Haberler Galeri EYT şartsız 3600 - 5000 primle erken emeklilik! Torba yasa ile 45 - 46 - 47 - 48 - 49 yaşındakilere gün doğacak! Staj ve çıraklık, Bağkur tescil affı, kademeli...

EYT şartsız 3600 - 5000 primle erken emeklilik! Torba yasa ile 45 - 46 - 47 - 48 - 49 yaşındakilere gün doğacak! Staj ve çıraklık, Bağkur tescil affı, kademeli...

2. torba yasa gelişmeleri yakından takip ediliyor. Çalışme ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konu hakkında çalışmalar sürüyor. milyonlarca kişi için erken emeklilik müjdesi bekleniyor. Bu düzenleme ile SGK girişi 2000 sonrası olan kişilere kolaylıklar sağlanacak ve emeklilik yaşında düşüş yaşanacak. Diğer yandan gelecek düzenleme ile prim - gün sayısında düşüş yaşanması bekleniyor. İşte, torba yasa için son dakika gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.07.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 09:22
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EYT şartsız 3600 - 5000 primle erken emeklilik! Torba yasa ile 45 - 46 - 47 - 48 - 49 yaşındakilere gün doğacak! Staj ve çıraklık, Bağkur tescil affı, kademeli...

Torba yasa için son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Gelecek düzenlemede erken emekliliği içeren maddelerinde olması bekleniyor. Özellikle 2000 yılı ve sonrasında sigortalı olanlar için getirilen bu düzenleme, milyonlarca kişiye prim ve yaş indirimleri sağlayacak. Yapılan düzenlemeyle birlikte, 48-50 yaş arasındaki çalışanlar erken emeklilik hakkından yararlanabilecek. İşe giriş tarihi ve sigorta başlangıçları bu süreçte büyük önem kazanacak. İşte, torba yasa için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT şartsız 3600 - 5000 primle erken emeklilik! Torba yasa ile 45 - 46 - 47 - 48 - 49 yaşındakilere gün doğacak! Staj ve çıraklık, Bağkur tescil affı, kademeli...

Geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile milyonlarca kişi için erken emeklilik imkanı doğmuştu. Ancak, bu düzenleme prim şartını içerdiği için bazı vatandaşlar prim eksiği nedeniyle faydalanamadı.

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EYT şartsız 3600 - 5000 primle erken emeklilik! Torba yasa ile 45 - 46 - 47 - 48 - 49 yaşındakilere gün doğacak! Staj ve çıraklık, Bağkur tescil affı, kademeli...

Fakat, şimdi sevindirici bir haber var: 2. EYT düzenlemesi yolda ve bu sefer sigorta girişi 2000 sonrası olanlar için geçerli olacak.

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EYT şartsız 3600 - 5000 primle erken emeklilik! Torba yasa ile 45 - 46 - 47 - 48 - 49 yaşındakilere gün doğacak! Staj ve çıraklık, Bağkur tescil affı, kademeli...

Bu düzenlemeyle birlikte, 2000 sonrası sigortalı olanlar da erken emeklilik hakkından yararlanacak Prim eksiği olan kişiler, 2. EYT düzenlemesi sayesinde tekrar erken emeklilik hedeflerine ulaşma şansı elde edecekler.

Konu hakkında resmi açıklamalar ve torba yasa ile düzenlemeler bekleniyor.

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EYT şartsız 3600 - 5000 primle erken emeklilik! Torba yasa ile 45 - 46 - 47 - 48 - 49 yaşındakilere gün doğacak! Staj ve çıraklık, Bağkur tescil affı, kademeli...

3600 VE 5000 GÜNLE EMEKLİLİK

GÖZLER PRİM EŞİTLİĞİNDE

1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartının SSK'lılar gibi 7200'e geçilmesi için çalışmalar sürerken, EYT'liler de beklenti içerisine girdi. Peki reform kapsamına hangi EYT'liler girecek? Kısmi emeklilik şartı da değişir mi? 5000 prim günü eşitliği torba tasarıda olur mu? İşte detayları…