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Haberler Galeri AİLE DESTEK ÖDEMESİ ne zaman? Bakan Yanık: Yılbaşı hediyesi gelebilir! Aile Sosyal Yardımı Ocak 2023 ne kadar, kaç TL? Zam gelecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ ne zaman? Bakan Yanık: Yılbaşı hediyesi gelebilir! Aile Sosyal Yardımı Ocak 2023 ne kadar, kaç TL? Zam gelecek mi?

Aile destek ödemeleri ne zaman sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Aile Sosyal Yardım desteğinden yararlanan vatandaşlar Ocak ayı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Ayrıca asgari ücrete gelen yüzde 54'lük zam oranının ardından destek ödemelerinde de zam olup olmayacağı araştırılıyor. Peki Aile Sosyal Yardımı Ocak 2023 ne kadar, kaç TL? Zam gelecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.12.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 11:04
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AİLE DESTEK ÖDEMESİ ne zaman? Bakan Yanık: Yılbaşı hediyesi gelebilir! Aile Sosyal Yardımı Ocak 2023 ne kadar, kaç TL? Zam gelecek mi?

Aile destek ödemeleri için tarih bekleyenleri heyecanlandıran açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. "Yılbaşından önce aile destek yardımı ödenecek mi?" sorusuna "Şuanda tarihi hatırlamıyorum ama yılbaşından önce yılbaşı hediyesi yapalım." yanıtını vermesinin üzerine aile destek ödemeleri araştırılmaya başlandı. Peki Aile Destek Yardımı ocak ayında zamlı yatacak mı?

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ ne zaman? Bakan Yanık: Yılbaşı hediyesi gelebilir! Aile Sosyal Yardımı Ocak 2023 ne kadar, kaç TL? Zam gelecek mi?

OCAK 2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen "Aile destek paketi ödemeleri ocak ayının 8'inde değil de yılbaşından önce yatar mı?" sorusuna Bakan Yanık, "Hemen çalışalım. Şuanda doğrusu tarihi hatırlamıyorum ama yılbaşından önce bir yılbaşı hediyesi yapalım inşallah." yanıtını verdi.

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ ne zaman? Bakan Yanık: Yılbaşı hediyesi gelebilir! Aile Sosyal Yardımı Ocak 2023 ne kadar, kaç TL? Zam gelecek mi?

AİLE DESTEK YARDIMLARINA ZAM GELECEK Mİ, ARTACAK MI?

Öncelikle şunu belirtelim ki aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağına dair bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ ne zaman? Bakan Yanık: Yılbaşı hediyesi gelebilir! Aile Sosyal Yardımı Ocak 2023 ne kadar, kaç TL? Zam gelecek mi?

Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1.250 TL olarak güncellemişti.

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ ne zaman? Bakan Yanık: Yılbaşı hediyesi gelebilir! Aile Sosyal Yardımı Ocak 2023 ne kadar, kaç TL? Zam gelecek mi?

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.