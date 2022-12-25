AİLE DESTEK ÖDEMESİ ne zaman? Bakan Yanık: Yılbaşı hediyesi gelebilir! Aile Sosyal Yardımı Ocak 2023 ne kadar, kaç TL? Zam gelecek mi?

Aile destek ödemeleri ne zaman sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Aile Sosyal Yardım desteğinden yararlanan vatandaşlar Ocak ayı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Ayrıca asgari ücrete gelen yüzde 54'lük zam oranının ardından destek ödemelerinde de zam olup olmayacağı araştırılıyor. Peki Aile Sosyal Yardımı Ocak 2023 ne kadar, kaç TL? Zam gelecek mi?