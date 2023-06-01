01 Haziran 2023, Perşembe
Karadeniz gazında ikinci müjde: 11 ay boyunca devlet karşılayacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz gazının karaya çıkarılması töreninde verdiği müjdelerden ilki olan "bir ay ücretsiz doğalgaz" kapsamında, 19.8 milyon doğalgaz abonesinin tamamına bu ay "sıfır" fatura çıkarıldı. 31 mayıs itibariyle devletin doğalgaz faturalarına yaptığı destek 10 milyar TL'yi aşarken, destekten faydalanmayan hiçbir abone kalmadı.
Giriş Tarihi: 01.06.2023 07:20
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12