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Karadeniz gazında ikinci müjde: 11 ay boyunca devlet karşılayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz gazının karaya çıkarılması töreninde verdiği müjdelerden ilki olan "bir ay ücretsiz doğalgaz" kapsamında, 19.8 milyon doğalgaz abonesinin tamamına bu ay "sıfır" fatura çıkarıldı. 31 mayıs itibariyle devletin doğalgaz faturalarına yaptığı destek 10 milyar TL'yi aşarken, destekten faydalanmayan hiçbir abone kalmadı.

Giriş Tarihi: 01.06.2023 07:20
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Karadeniz gazında ikinci müjde: 11 ay boyunca devlet karşılayacak

Başkan Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği yerli doğalgazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde karaya çıkarılması töreninde yaptığı açıklamada konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca doğalgaz ücreti alınmayacağı ve 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olacağına dair müjde vermişti.

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Karadeniz gazında ikinci müjde: 11 ay boyunca devlet karşılayacak

SAYAÇLARIN TAMAMI OKUNDU

24 Nisan'ın milat olarak alındığı düzenleme kapsamında bu tarihten sonra vatandaşlara giden ilk doğalgaz faturalarından ücret alınmamaya başlanmıştı.

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Karadeniz gazında ikinci müjde: 11 ay boyunca devlet karşılayacak

Fatura bedeli olarak "sıfır" yazan faturalar, "Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı Düzenlemeleri çerçevesinde devlet tarafından karşılanmıştır. Karadeniz gazımız hayırlı olsun" mesajlarıyla hanelere ulaştırıldı.

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Karadeniz gazında ikinci müjde: 11 ay boyunca devlet karşılayacak

Edinilen bilgiye göre, ücretsiz doğalgaz müjdesi kapsamında Türkiye çapında doğalgaz sayaçlarının tamamı okunarak 19.8 milyon abonenin tamamına ücretsiz faturaları ulaştırıldı. Devletin bu kapsamda ödediği fatura tutarı 31 mayıs itibariyle 10 milyar TL'yi aştı.

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Karadeniz gazında ikinci müjde: 11 ay boyunca devlet karşılayacak

SIRADA ÜCRETSİZ 25 METREKÜP VAR

Bu ay itibariyle ise Başkan Erdoğan'ın ikinci müjdesi olan 25 metreküp hediye uygulaması devreye girecek ve 11 ay boyunca konut, ibadethane ve cemevlerindeki doğalgaz kullanımlarının 25 metreküplük kısmı devlet tarafından karşılanacak. Sektör yetkilileri bu destekten faydalanma yöntemini ise şöyle özetliyor: