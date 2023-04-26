"Aile Destek Nisan - Mayıs ayı ödemeleri yattı mı? Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak ayı ödemeleri erkenden gerçekleşirken Nisan ayına ilişkin ödemelerle ilgili ise henüz bir tarih açıklama bulunmuyor. "Aile Destek Paketi Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte konu hakkında detaylar...