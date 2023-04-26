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Haberler Galeri Aile Destek Nisan - Mayıs ayı ödemeleri yattı mı? Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?

Aile Destek Nisan - Mayıs ayı ödemeleri yattı mı? Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?

"Aile Destek Nisan - Mayıs ayı ödemeleri yattı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hanede kişi başına düşen gelir durumuna göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişen Aile Destek Programı ödeme tarihleri için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, Aile Destek Nisan - Mayıs ayı ödemeleri yattı mı? Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 10:38
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Aile Destek Nisan - Mayıs ayı ödemeleri yattı mı? Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?

"Aile Destek Nisan - Mayıs ayı ödemeleri yattı mı? Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak ayı ödemeleri erkenden gerçekleşirken Nisan ayına ilişkin ödemelerle ilgili ise henüz bir tarih açıklama bulunmuyor. "Aile Destek Paketi Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte konu hakkında detaylar...

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Aile Destek Nisan - Mayıs ayı ödemeleri yattı mı? Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?

2023 NİSAN AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı Nisan ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Aile Destek Nisan - Mayıs ayı ödemeleri yattı mı? Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması doğrultusunda Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta başlamıştı.

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Aile Destek Nisan - Mayıs ayı ödemeleri yattı mı? Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?

Buna göre Nisan ayı ödemelerinin de bir iki hafta içinde başlaması bekleniyor.

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Aile Destek Nisan - Mayıs ayı ödemeleri yattı mı? Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.