26 Nisan 2023, Çarşamba
Aile Destek Nisan - Mayıs ayı ödemeleri yattı mı? Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?
"Aile Destek Nisan - Mayıs ayı ödemeleri yattı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hanede kişi başına düşen gelir durumuna göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişen Aile Destek Programı ödeme tarihleri için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, Aile Destek Nisan - Mayıs ayı ödemeleri yattı mı? Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 26.04.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 10:38
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12