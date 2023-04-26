EYT'liye prim indirim müjdesi geldi! SGK tabloyu açıkladı! 500 TL ila 3.753 TL arasında olacak! 5 puanlık indirim şartı...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi geçtiğimiz aylarda yasalaştı. EYT'nin yasalaşmasının ardından vatandaşlar başvurularını tamamlayarak emeklilik hayallerine kavuştu. Diğer yandan düzenleme için yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler için son dakika açıklamasında bulundu. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre; EYT'lilere 5 puanlık prim indirimi uygulanacak. "EYT prim indirimi nasıl uygulanacak? Ne anlama geliyor?" sorularının cevapları merak edilen detaylar arasında yer alıyor. İşte konu hakkında son açıklamalar...