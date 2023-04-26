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Haberler Galeri EYT'liye prim indirim müjdesi geldi! SGK tabloyu açıkladı! 500 TL ila 3.753 TL arasında olacak! 5 puanlık indirim şartı...

EYT'liye prim indirim müjdesi geldi! SGK tabloyu açıkladı! 500 TL ila 3.753 TL arasında olacak! 5 puanlık indirim şartı...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi geçtiğimiz aylarda yasalaştı. EYT'nin yasalaşmasının ardından vatandaşlar başvurularını tamamlayarak emeklilik hayallerine kavuştu. Diğer yandan düzenleme için yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler için son dakika açıklamasında bulundu. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre; EYT'lilere 5 puanlık prim indirimi uygulanacak. "EYT prim indirimi nasıl uygulanacak? Ne anlama geliyor?" sorularının cevapları merak edilen detaylar arasında yer alıyor. İşte konu hakkında son açıklamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2023 09:36
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EYT’liye prim indirim müjdesi geldi! SGK tabloyu açıkladı! 500 TL ila 3.753 TL arasında olacak! 5 puanlık indirim şartı...

Sosyal Güvenlik Kurumu emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden EYT'liler için son dakika açıklamasında bulundu. EYT'lilere 5 puanlık prim indiriminin detayları açıklandı. Bu indirimden yararlanılması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İşte EYT 5 puanlık prim indiriminin detayları haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’liye prim indirim müjdesi geldi! SGK tabloyu açıkladı! 500 TL ila 3.753 TL arasında olacak! 5 puanlık indirim şartı...

Sosyal Güvenlik Kurumu emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden EYT'lilere 5 puanlık prim indiriminin ayrıntılarını açıkladı.

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EYT’liye prim indirim müjdesi geldi! SGK tabloyu açıkladı! 500 TL ila 3.753 TL arasında olacak! 5 puanlık indirim şartı...

Bu indirimden yararlanılması için çalışanın işten ayrılış bildirgesini 3 Mart 2023 tarihi ve sonrasında emekli aylığı talebiyle verilmesi ve işten çıkışı takip eden 30 gün içinde aynı işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışması gerekiyor.

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EYT’liye prim indirim müjdesi geldi! SGK tabloyu açıkladı! 500 TL ila 3.753 TL arasında olacak! 5 puanlık indirim şartı...

Sosyal güvenlik destek prim tutarı 500.40 lirayla 3 bin 753 lira arasında olacak.

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EYT’liye prim indirim müjdesi geldi! SGK tabloyu açıkladı! 500 TL ila 3.753 TL arasında olacak! 5 puanlık indirim şartı...

ÖZEL SEKTÖRDE UYGULANIYOR

Prim indirimi sadece özel sektör işyerlerinde uygulanıyor. Destekten yararlanılabilmesi için aylık prim, hizmet belgesinin yasal sürede verilmesi, primlerin de yasal süresinde ödenmesi zorunluluğu bulunuyor.