08 Mayıs 2023, Pazartesi
700 bin kamu işçisine %15 Refah payı+Net 12.500 TL maaş tablosu! Kamuda %45 zam pazarlığında kritik gün! 4D toplu iş sözleşmesi 2023 son durum
700 bin kamu işçisi için zam pazarlığında Başkan Erdoğan müjdeyi verdi. 9 Mayıs Salı gününü işaret eden Başkan Erdoğan, "Görüşmelerin neticesini kamuoyuna açıklayacağım" dedi. Milyonların gözü kritik toplantıya çevrilirken %45 zamlı maaş hesaplaması çıktı. Peki kamu işçisi maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Kamu Çerçeve Protokolü 2023 son durum ne?
Giriş Tarihi: 08.05.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 13:40
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16