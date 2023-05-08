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Haberler Galeri 700 bin kamu işçisine %15 Refah payı+Net 12.500 TL maaş tablosu! Kamuda %45 zam pazarlığında kritik gün! 4D toplu iş sözleşmesi 2023 son durum

700 bin kamu işçisine %15 Refah payı+Net 12.500 TL maaş tablosu! Kamuda %45 zam pazarlığında kritik gün! 4D toplu iş sözleşmesi 2023 son durum

700 bin kamu işçisi için zam pazarlığında Başkan Erdoğan müjdeyi verdi. 9 Mayıs Salı gününü işaret eden Başkan Erdoğan, "Görüşmelerin neticesini kamuoyuna açıklayacağım" dedi. Milyonların gözü kritik toplantıya çevrilirken %45 zamlı maaş hesaplaması çıktı. Peki kamu işçisi maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Kamu Çerçeve Protokolü 2023 son durum ne?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 13:40
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700 bin kamu işçisine %15 Refah payı+Net 12.500 TL maaş tablosu! Kamuda %45 zam pazarlığında kritik gün! 4D toplu iş sözleşmesi 2023 son durum

Kamu işçilerinin zam pazarlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ temsilcileri ile 09 Mayıs Salı günü bir kez daha buluşacak. Sonucunu Başkan Erdoğan'ın duyuracağı zam pazarlığının detayları araştırılmaya başlandı. Peki kamu işçisinin maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 700 bin işçinin zamlı maaşı 15 bin TL olacak mı? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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700 bin kamu işçisine %15 Refah payı+Net 12.500 TL maaş tablosu! Kamuda %45 zam pazarlığında kritik gün! 4D toplu iş sözleşmesi 2023 son durum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Cumhur İttifakı'nın Büyük İstanbul Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

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700 bin kamu işçisine %15 Refah payı+Net 12.500 TL maaş tablosu! Kamuda %45 zam pazarlığında kritik gün! 4D toplu iş sözleşmesi 2023 son durum

700 BİN KAMU İŞÇİSİNE SON DAKİKA

Erdoğan açıklamasında, "Memurlarımızın maaşlarına temmuzda sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak refah payı artışı da yapacağız. Salı günü de şu anda bakanımızın sendikalarla görüşmelerin neticesini kamuoyuna açıklayacağım" ifadelerine yer verdi.

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700 bin kamu işçisine %15 Refah payı+Net 12.500 TL maaş tablosu! Kamuda %45 zam pazarlığında kritik gün! 4D toplu iş sözleşmesi 2023 son durum

GÖZLER SALI GÜNÜNE DÖNDÜ

Hükümetin yeni kamu işçisi zam teklifi için bugün toplandı. Hükümet ve sendika temsilcileri bugün saat 15:30'da bir araya gelerek toplantı gerçekleşti.Toplantı sonrası hükümetin Salı günü teklifini vereceği açıklandı.

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700 bin kamu işçisine %15 Refah payı+Net 12.500 TL maaş tablosu! Kamuda %45 zam pazarlığında kritik gün! 4D toplu iş sözleşmesi 2023 son durum

HAK-İŞ'TEN KAMU İŞÇİSİ ZAMMI TOPLANTISI SONRASI İLK AÇIKLAMA

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan toplantıyla ilgili, "Verimli bir toplantı yaptık. tam bir mutabakat sağlanamadı, umarım önümüzdeki hafta sonlandırmış oluruz." açıklamasında bulundu.