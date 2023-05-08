700 bin kamu işçisine %15 Refah payı+Net 12.500 TL maaş tablosu! Kamuda %45 zam pazarlığında kritik gün! 4D toplu iş sözleşmesi 2023 son durum

Kamu işçilerinin zam pazarlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ temsilcileri ile 09 Mayıs Salı günü bir kez daha buluşacak. Sonucunu Başkan Erdoğan'ın duyuracağı zam pazarlığının detayları araştırılmaya başlandı. Peki kamu işçisinin maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 700 bin işçinin zamlı maaşı 15 bin TL olacak mı? İşte detaylar...