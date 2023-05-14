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Euro, CANLI altın, dolar kurları: 14 Mayıs Bugün 1 euro/dolar/gram altın ne kadar oldu?

Canlı altın, Euro, dolar döviz kurları sıklıkla takip ediliyor. Aratılanlar arasında yer alan döviz kurlarını hem yatırımcı hem de vatandaş anlık, canlı takip edebilmek istiyor. Altın ve dolar yükseldi. Peki 14 Mayıs bugün 1 Euro/dolar/gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar, kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2023 20:38
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CANLI altın, euro, dolar kurları: 13 Mayıs Bugün 1 euro/dolar/gram altın ne kadar oldu?

Bugün gram altın ne kadar sorusunun yanında dolar ve Euro'da merak edilenler arasında yer alıyor. Anlık ve canlı takibini yapmak isteyenler ise arama motorlarında "Canlı altın, döviz ekranı" araştırması yapıyor. Peki 13 Mayıs bugün 1 Euro/dolar/gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar, kaç TL? İşte tim detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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CANLI altın, euro, dolar kurları: 13 Mayıs Bugün 1 euro/dolar/gram altın ne kadar oldu?

ALTIN (TL/GR)

1.265,35

1.265,87

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CANLI altın, euro, dolar kurları: 13 Mayıs Bugün 1 euro/dolar/gram altın ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

1.328,19

1.369,94

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CANLI altın, euro, dolar kurları: 13 Mayıs Bugün 1 euro/dolar/gram altın ne kadar oldu?

ALTIN (ONS)

2.010,50

2.011,31

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CANLI altın, euro, dolar kurları: 13 Mayıs Bugün 1 euro/dolar/gram altın ne kadar oldu?

ALTIN ($/KG)

64.320,00

64.347,00

ALTIN (EURO/KG)

69.884,00

69.913,00