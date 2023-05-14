Euro, CANLI altın, dolar kurları: 14 Mayıs Bugün 1 euro/dolar/gram altın ne kadar oldu?

Bugün gram altın ne kadar sorusunun yanında dolar ve Euro'da merak edilenler arasında yer alıyor. Anlık ve canlı takibini yapmak isteyenler ise arama motorlarında "Canlı altın, döviz ekranı" araştırması yapıyor. Peki 13 Mayıs bugün 1 Euro/dolar/gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar, kaç TL? İşte tim detaylar...