14 Mayıs 2023, Pazar
Euro, CANLI altın, dolar kurları: 14 Mayıs Bugün 1 euro/dolar/gram altın ne kadar oldu?
Canlı altın, Euro, dolar döviz kurları sıklıkla takip ediliyor. Aratılanlar arasında yer alan döviz kurlarını hem yatırımcı hem de vatandaş anlık, canlı takip edebilmek istiyor. Altın ve dolar yükseldi. Peki 14 Mayıs bugün 1 Euro/dolar/gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 14.05.2023 20:38
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