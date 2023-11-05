2000-2012 arası sigortası olanlara müjde tablo açıklandı! 47- 49-51 yaş arası erken emeklilik bu kez onlara geldi, hoş geldi

Milyonlarca çalışanın hayalini süsleyen erken emeklilik, artık bazı meslek grupları için 45 yaş gibi oldukça erken bir yaşta bile mümkün olabiliyor. Emeklilik için belirlenen prim günü ve yaş şartları herkes için geçerli olmasına rağmen, bazı özel durumlar bu şartları esnetebilir. Bu özel durumlardan biri, yıpranma hakkı olarak bilinen ve belirli meslek gruplarında çalışanlar için erken emekliliğin kapılarını aralayan önemli bir avantaj sunuyor. İşte tüm merak edilenler...