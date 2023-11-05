05 Kasım 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2000-2012 arası sigortası olanlara müjde tablo açıklandı! 47- 49-51 yaş arası erken emeklilik bu kez onlara geldi, hoş geldi

2000-2012 arası sigortası olanlara müjde tablo açıklandı! 47- 49-51 yaş arası erken emeklilik bu kez onlara geldi, hoş geldi

Milyonlarca çalışanın hayalini süsleyen erken emeklilik, artık bazı meslek grupları için 45 yaş gibi oldukça erken bir yaşta bile mümkün olabiliyor. Emeklilik için belirlenen prim günü ve yaş şartları herkes için geçerli olmasına rağmen, bazı özel durumlar bu şartları esnetebilir. Bu özel durumlardan biri, yıpranma hakkı olarak bilinen ve belirli meslek gruplarında çalışanlar için erken emekliliğin kapılarını aralayan önemli bir avantaj sunuyor. İşte tüm merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.11.2023 10:54
  • 1
  • 7
2000-2012 arası sigortası olanlara müjde tablo açıklandı! 47- 49-51 yaş arası erken emeklilik bu kez onlara geldi, hoş geldi

Yıpranma hakkı, çalışanlara sunulan önemli bir sosyal güvenlik avantajıdır. Bu özel hak, ağır ve yıpratıcı iş koşullarında çalışanlara daha erken bir emeklilik olanağı sunar. Halk arasında "fiili hizmet süresi zammı" olarak da bilinen yıpranma hakkı, belirli meslek gruplarındaki bireylerin, uzun yıllar boyunca maruz kaldıkları zorlu çalışma şartlarını ve riskleri dikkate alarak emeklilik yaşını normal şartlardan önce ulaşmalarına yardımcı olur. İşte emeklilik hakkına erkenden kavuşan meslekler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
2000-2012 arası sigortası olanlara müjde tablo açıklandı! 47- 49-51 yaş arası erken emeklilik bu kez onlara geldi, hoş geldi

NASIL UYGULANIYOR?

Her 360 günlük çalışma karşılığında ekstra gün veriliyor. Bu ilave hizmet süresi en fazla 5 yıl olabilir. Verilen bu sürenin en fazla 3 yılı emeklilik için gereken yaş şartından düşülüyor. Özellikle yer altı işlerinde çalışanlar için bu süre sınırlaması uygulanmıyor. Türk Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeli için ise 8 yıla kadar fiili hizmet süresi zammı verilebiliyor.

  • 3
  • 7
2000-2012 arası sigortası olanlara müjde tablo açıklandı! 47- 49-51 yaş arası erken emeklilik bu kez onlara geldi, hoş geldi

KİMLER YARARLANABİLİR?

4/A statüsünde yani işçi statüsünde çalışanlar ile 4/C yani memur statüsünde çalışanlar bu haktan yararlanabilir.

  • 4
  • 7
2000-2012 arası sigortası olanlara müjde tablo açıklandı! 47- 49-51 yaş arası erken emeklilik bu kez onlara geldi, hoş geldi

HANGİ MESLEKLERDE ÇALIŞANLAR ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?

Yıpranma hakkından yararlanarak erken emekliliğe hak kazanacak mesleklerin listesi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanıyor.

Bu kapsamda 45 farklı meslek kolunda çalışanlar erken emekli olabiliyor.

  • 5
  • 7
2000-2012 arası sigortası olanlara müjde tablo açıklandı! 47- 49-51 yaş arası erken emeklilik bu kez onlara geldi, hoş geldi

SGK'NIN ERKEN EMEKLİLİK HAKKI TANIDIĞI MESLEKLER

Madencilik ve yeraltı işleri,

Cıva üretimi işleri,

Tabip, Hemşire,

Ebe,

Hastabakıcı hemşireler,

Toplum sağlığı teknisyeni