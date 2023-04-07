Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu? Sosyal yardım ödemeleri bayramdan önce yatacak mı?

"Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyeleri 2.000 TL olarak belirlendi. Sosyal yardım ödemesi alan vatandaşlar ikramiye ödemelerinin kendilerine de ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Peki, Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu? Sosyal yardım ödemeleri bayramdan önce yatacak mı?