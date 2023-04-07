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Haberler Galeri Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Nisan ayı fındık, çay, mazot ve gübre destekleri yattı mı, ne zaman yatar?

Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Nisan ayı fındık, çay, mazot ve gübre destekleri yattı mı, ne zaman yatar?

"Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerinin geçtiğimiz günlerde hesaplara geçeceği müjdesini vermişti. Destek ödemelerinden yararlanan çiftçiler diğer ödemelerin yatacağı takvimi merak ediyor. Peki, Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Nisan ayı fındık, çay, mazot ve gübre destekleri yattı mı, ne zaman yatar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.04.2023 10:23 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 10:23
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Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Nisan ayı fındık, çay, mazot ve gübre destekleri yattı mı, ne zaman yatar?

"Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Nisan ayı fındık, çay, mazot ve gübre destekleri yattı mı, ne zaman yatar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 659 milyon 505 bin 379 lira tutarındaki tarımsal desteğin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Peki, Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Nisan ayı fındık, çay, mazot ve gübre destekleri yattı mı, ne zaman yatar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Nisan ayı fındık, çay, mazot ve gübre destekleri yattı mı, ne zaman yatar?

Çiftçilere yaklaşık 1,7 milyar liralık tarımsal destek ödemesi geçtiğimiz gün hesaplara yattı.

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Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Nisan ayı fındık, çay, mazot ve gübre destekleri yattı mı, ne zaman yatar?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 1 milyar 659 milyon 505 bin 379 liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını belirterek, "Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

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Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Nisan ayı fındık, çay, mazot ve gübre destekleri yattı mı, ne zaman yatar?

Paylaşımda yer verilen bilgiye göre, söz konusu destek tutarının dağılımı şöyle:

"Anaç koyun keçi desteği 1 milyar 613 bin 350 lira, arıcılık desteği 188 milyon 709 bin 150 lira, hububat baklagil ve dane mısır desteği 25 milyon 815 bin 890 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 11 milyon 618 bin 963 lira, küpe uygulama desteği 540 bin 981 lira, sürü büyütme ve yenileme desteği 357 milyon 909 bin 200 lira, hastalıklardan ari işletme desteği 43 milyon 743 bin 800 lira, mazot ve gübre desteği 27 milyon 574 bin 675 lira, tiftik keçilerine ilave destek 1 milyon 586 bin 220 lira ve atık desteği 89 bin 600 lira."

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Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Nisan ayı fındık, çay, mazot ve gübre destekleri yattı mı, ne zaman yatar?

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı açıklamayla şubat ayı mazot ve gübre desteğine ilişkin önemli bilgiler verdi. 2022 yılından bu yana ayni olarak verilen yardım, Kahramanmaraş depremleri nedeniyle yıkımın büyük olduğu 10 ilde nakit olarak hesaplara yatırılacak.