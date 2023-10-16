HaberlerGaleriAile Bakanlığı son dakika duyurdu! O tarihte yatacak! Çocuklu ailelere 3 bin 571 TL yardım! Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim...
Aile Bakanlığı son dakika duyurdu! O tarihte yatacak! Çocuklu ailelere 3 bin 571 TL yardım! Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim...
Çocuklu ailelere para yardımı! Aile Bakanı Mahinur Göktaş son dakika duyurdu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekleri devam ediyor. Bunlardan en sık bilineni ise SED destek ödemesi! Çocuklu ailelere verilen bu destek Ocak ayında zamlı yatacak! Ekim ödemelerinin hesaplama yatırılması sonrası, "SED desteği nasıl alınır, kimlere veriliyor?" İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 16.10.2023 17:37Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 17:37