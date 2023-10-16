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Haberler Galeri Aile Bakanlığı son dakika duyurdu! O tarihte yatacak! Çocuklu ailelere 3 bin 571 TL yardım! Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim...

Aile Bakanlığı son dakika duyurdu! O tarihte yatacak! Çocuklu ailelere 3 bin 571 TL yardım! Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim...

Çocuklu ailelere para yardımı! Aile Bakanı Mahinur Göktaş son dakika duyurdu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekleri devam ediyor. Bunlardan en sık bilineni ise SED destek ödemesi! Çocuklu ailelere verilen bu destek Ocak ayında zamlı yatacak! Ekim ödemelerinin hesaplama yatırılması sonrası, "SED desteği nasıl alınır, kimlere veriliyor?" İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 16.10.2023 17:37 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 17:37
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Aile Bakanlığı son dakika duyurdu! O tarihte yatacak! Çocuklu ailelere 3 bin 571 TL yardım! Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim...

Aile Bakanı son dakika duyurdu! Ödemeler hesaplara yatırıldı! Çocuklu ailelere verilen destek ödemesinden milyonlarca vatandaş yararlanıyor. Bu destekten yararlanmak için bazı şartlar bulunuyor. Peki, SED desteği kimlere verilir? İşte, e-Devlet başvuru ekranı ve şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aile Bakanlığı son dakika duyurdu! O tarihte yatacak! Çocuklu ailelere 3 bin 571 TL yardım! Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim...

HESAPLARA YATIRILDI!

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile ailelerin çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşıladıklarını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına bu ay 580 milyon lira yatırıldığını kaydetti.

SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI!

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Aile Bakanlığı son dakika duyurdu! O tarihte yatacak! Çocuklu ailelere 3 bin 571 TL yardım! Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim...

Çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanması için sağlanan bu desteğin tutarı ortalama 3 bin 571 lira.

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Aile Bakanlığı son dakika duyurdu! O tarihte yatacak! Çocuklu ailelere 3 bin 571 TL yardım! Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim...

Çocuğun bulunduğu eğitim dönemine göre yapılan ödeme tutarı farklılık gösteriyor.

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Aile Bakanlığı son dakika duyurdu! O tarihte yatacak! Çocuklu ailelere 3 bin 571 TL yardım! Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim...

OCAK'TA ARTACAK!

Aylık olarak en az bin 937, en çok ise 4 bin 358 lira ödeniyor. Bu ödemenin tutarı Ocak'ta artacak. Memur maaş katsayısındaki artış ödemelere yansıyacak.