Aile Bakanlığı son dakika duyurdu! O tarihte yatacak! Çocuklu ailelere 3 bin 571 TL yardım! Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim...

HESAPLARA YATIRILDI!

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile ailelerin çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşıladıklarını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına bu ay 580 milyon lira yatırıldığını kaydetti.

SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI!