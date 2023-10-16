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Haberler Galeri TL'niz kat kat artacak! Bankalar yeni mevduat faizlerini açıkladı! 500.000 TL'nin 3 aylık getirisi...

TL'niz kat kat artacak! Bankalar yeni mevduat faizlerini açıkladı! 500.000 TL'nin 3 aylık getirisi...

"En yüksek faiz veren bankalar hangileri 2023?" sorusunun cevabı merak konusu oluyor. Tasarruf sahipleri ve yatırımcılar için önemli bir konu olan bankaların faiz oranları hakkında son dakika gelişmeleri geldi. Nakit birikimleri güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyenler bankaların mevduat faiz oranlarını araştırıyor. İşte 500 bin TL'nin 3 aylık mevduat getirisi...

Giriş Tarihi: 16.10.2023 17:03 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 17:03
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TL’niz kat kat artacak! Bankalar yeni mevduat faizlerini açıkladı! 500.000 TL’nin 3 aylık getirisi...

Bankalardan yeni ay faizi geldi! Özellikle yatırımcılar bankaların mevduat faizi oranlarını takip ediyor. Birçok kişi, gelirlerini artırmak amacıyla birikmiş parasını bankalara mevduat olarak yatırıyor. İşte, mevduat faizi hesaplama ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TL’niz kat kat artacak! Bankalar yeni mevduat faizlerini açıkladı! 500.000 TL’nin 3 aylık getirisi...

MEVDUAT HESABI NEDİR?

Mevduat; süreli veya süresiz, karşılıklı veya karşılıksız bir biçimde bankaya yatırılan dövizi para veya değerli madenlere verilmiş olan isimdir. Mevduat hesapları ise bu fonları bir şahıs veya kurum ismine banka nezdinde kayıt altına alabilmek için açılır.

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TL’niz kat kat artacak! Bankalar yeni mevduat faizlerini açıkladı! 500.000 TL’nin 3 aylık getirisi...

Belirli bir süreliğine ve bir karşılık beklenerek açılan hesap türüdür. Mevduat bankaları paraların banka içinde tutulacağı zamana göre hesapta bulunan paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları bir aylık, üç aylık, altı aylık veya bir senelik açılabileceği gibi yirmi iki günlük, kırk iki günlük gibi gün hesabı şeklinde de açılabilir.

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TL’niz kat kat artacak! Bankalar yeni mevduat faizlerini açıkladı! 500.000 TL’nin 3 aylık getirisi...

Müşteri vadeli hesaplar içerisinden de dilediği vakit para çekme yetkisine sahiptir. Ancak vadenin bitiminden önce para çekmek istenmesi durumunda kazanılan faiz üstünden indirim yapılır ya da faiz hakkı kaybedilir..

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TL’niz kat kat artacak! Bankalar yeni mevduat faizlerini açıkladı! 500.000 TL’nin 3 aylık getirisi...

500 BİN TL'YE NE KADAR KAZANIRIM? 3 AYLIK FAİZ GETİRİSİ