HaberlerGaleriTL'niz kat kat artacak! Bankalar yeni mevduat faizlerini açıkladı! 500.000 TL'nin 3 aylık getirisi...
TL'niz kat kat artacak! Bankalar yeni mevduat faizlerini açıkladı! 500.000 TL'nin 3 aylık getirisi...
"En yüksek faiz veren bankalar hangileri 2023?" sorusunun cevabı merak konusu oluyor. Tasarruf sahipleri ve yatırımcılar için önemli bir konu olan bankaların faiz oranları hakkında son dakika gelişmeleri geldi. Nakit birikimleri güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyenler bankaların mevduat faiz oranlarını araştırıyor. İşte 500 bin TL'nin 3 aylık mevduat getirisi...
Giriş Tarihi: 16.10.2023 17:03Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 17:03