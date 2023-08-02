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Haberler Galeri 89 bin 900 TL'ye ev sahibi olun! Prefabrik ev fiyatları 2023 | 50-55-59-70-75-85-90-100-150 metrekare... 2+1,3+1,4+1 prefabrik evler ne kadar, kaç TL? 

89 bin 900 TL'ye ev sahibi olun! Prefabrik ev fiyatları 2023 | 50-55-59-70-75-85-90-100-150 metrekare... 2+1,3+1,4+1 prefabrik evler ne kadar, kaç TL? 

2023 yılında prefabrik ev fiyatları, güvenilir ve dayanıklı yapıları ile deprem felaketinin ardından artan talep nedeniyle araştırılan konular arasında yer alıyor. 2+1, 3+1, 4+1 gibi farklı konfigürasyonlarda satışa sunulan prefabrik evler, kullanıcılara hem pratiklik hem de ekonomik bir çözüm sunuyor. Peki 2023 prefabrik ev fiyatları ne kadar, kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2023 18:29 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 18:29
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89 bin 900 TL’ye ev sahibi olun! Prefabrik ev fiyatları 2023 | 50-55-59-70-75-85-90-100-150 metrekare... 2+1,3+1,4+1 prefabrik evler ne kadar, kaç TL?

2023 yılında prefabrik ev fiyatları, güvenilir ve dayanıklı yapıları ile deprem felaketinin ardından artan talep nedeniyle araştırılan konular arasında yer alıyor. 2+1, 3+1, 4+1 gibi farklı konfigürasyonlarda satışa sunulan prefabrik evler, kullanıcılara hem pratiklik hem de ekonomik bir çözüm sunuyor. Peki 2023 prefabrik ev fiyatları ne kadar, kaç TL?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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89 bin 900 TL’ye ev sahibi olun! Prefabrik ev fiyatları 2023 | 50-55-59-70-75-85-90-100-150 metrekare... 2+1,3+1,4+1 prefabrik evler ne kadar, kaç TL?

PREFABRİK EV NEDİR?

Duvar, pencere gibi tüm parçaları fabrikada üretilen ve inşası için temel kazılması gerekmeyen yapı türüne prefabrik ev denir. Prefabrik evler bir ya da iki katlı olarak istenilen metrekare ve oda yerleşim planına göre hazırlanabilmektedir.

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89 bin 900 TL’ye ev sahibi olun! Prefabrik ev fiyatları 2023 | 50-55-59-70-75-85-90-100-150 metrekare... 2+1,3+1,4+1 prefabrik evler ne kadar, kaç TL?

4 AŞAMADA YAPILIYOR

Fabrikada modül imalatı.

Modülleri "donatmak" için çeşitli işlemler

Kalite kontrol ve hava sızdırmazlık testi.

Şantiyede montaj ve ardından çerçeve ve çatı için bir çatı ustasının müdahalesi.

Evin tamamı fabrika yapımı olsa bile, seçtiğiniz arazinin daha önce işlem görmesi ve ev monte edildiğinde temellerinin atılmış olması esastır.

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89 bin 900 TL’ye ev sahibi olun! Prefabrik ev fiyatları 2023 | 50-55-59-70-75-85-90-100-150 metrekare... 2+1,3+1,4+1 prefabrik evler ne kadar, kaç TL?

PREFABRİK EVLERİN AVANTAJLARI

*Prefabrik evlerin üretimi, her iklim koşuluna göre yapılabilmektedir.

*Pefabrik evler, üretim ve montaj sürelerinin kısalığıyla fark yaratırlar.

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89 bin 900 TL’ye ev sahibi olun! Prefabrik ev fiyatları 2023 | 50-55-59-70-75-85-90-100-150 metrekare... 2+1,3+1,4+1 prefabrik evler ne kadar, kaç TL?

*Kullanılan malzemelerin özellikleri, prefabrik evlerin deprem gibi doğal afetlere karşı dayanıklı olmalarını sağlar.

*Prefabrik evlerin şekli ve tasarımı sizin isteğinize bağlıdır.

*Kullanılan malzemeler esas alındığında çevre dostudur.

*İstenilen değişikliklere uygun yapıdadır.

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