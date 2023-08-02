89 bin 900 TL'ye ev sahibi olun! Prefabrik ev fiyatları 2023 | 50-55-59-70-75-85-90-100-150 metrekare... 2+1,3+1,4+1 prefabrik evler ne kadar, kaç TL?

2023 yılında prefabrik ev fiyatları, güvenilir ve dayanıklı yapıları ile deprem felaketinin ardından artan talep nedeniyle araştırılan konular arasında yer alıyor. 2+1, 3+1, 4+1 gibi farklı konfigürasyonlarda satışa sunulan prefabrik evler, kullanıcılara hem pratiklik hem de ekonomik bir çözüm sunuyor. Peki 2023 prefabrik ev fiyatları ne kadar, kaç TL?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 02.08.2023 18:29 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 18:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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