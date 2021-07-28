28 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Araba alacaklara kritik uyarı! O tarihte arşa çıkabilir! İşte, zam öncesi ikinci el araç fiyatları...

Araba alacaklara kritik uyarı! O tarihte arşa çıkabilir! İşte, zam öncesi ikinci el araç fiyatları...

Salgın sonrasında sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında artış yaşanmıştı. Yaz ayları öncesinde fiyatlarda düşüş yaşansa da istenilen seviyede olmadı. Hal böyle olunca araba sahibi olmak isteyenler büyük hayal kırıklığı yaşadı. Sektör temsilcileri fiyatlar için önemli açıklamalarda bulundu. En uygun fiyatlı ikinci araba modelleri dahi 100 bin TL civarında dolaşırken, vatandaşlar ikinci el piyasasında fiyatların düşeceği zamanı bekliyor. İşte, zam öncesi ikinci el araç fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2021 20:53
  • 1
  • 10
Araba alacaklara kritik uyarı! O tarihte arşa çıkabilir! İşte, zam öncesi ikinci el araç fiyatları...

Araba alacaklara kritik uyarı. O tarihte arşa çıkabilir. Zam öncesi ikinci el araç fiyatlarını haberimizde derledik. Koronavirüs salgını sonrasında araba sahibi olmak isteyenler büyük hayal kırıklığına uğradı. Fiyatların yükseleceği haberlerinin ardından Temmuz ayında satışların hızlanması bekleniyordu. Ancak hareketlilik beklenen düzeyde olmadı. Bu süreçte sektör temsilcileri tarafından beklenen uyarı geldi. İşte, zam öncesi ikinci el araç fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Araba alacaklara kritik uyarı! O tarihte arşa çıkabilir! İşte, zam öncesi ikinci el araç fiyatları...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Ağustos ayında ikinci el araç fiyatlarında yüzde 6 ile yüzde 8 arasında artış yaşanacağını belirten sektör temsilcisi Hüsamettin Yalçın, "Esas hareketlenmenin bayram öncesi olmasını bekliyorduk ancak o hareketlenme gerçekleşmedi. Bayram sonrasında bu hareketlenmenin özellikle ikinci el araç satışlarında ivmeleneceğini düşünüyoruz. Ağustos ve eylül ayları, ikinci elde çok hareketli bir sürecin yaşanacağı dönem olacak" ifadelerini kullandı.

  • 3
  • 10
Araba alacaklara kritik uyarı! O tarihte arşa çıkabilir! İşte, zam öncesi ikinci el araç fiyatları...

"Sıfır kilometre araçlarda ocak ve haziran ayları arasında 70-80 bin bandında aylık satış adedi vardı. Fakat şu an döviz kurunun ve faizlerin yüksekliği açıkçası temmuz ayı itibarıyla sıfır kilometre araç alımına biraz sekte vuracak" dedi.

  • 4
  • 10
Araba alacaklara kritik uyarı! O tarihte arşa çıkabilir! İşte, zam öncesi ikinci el araç fiyatları...

GÜNCEL İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI 2021

* Fiat Punto: 65 bin TL

* Citroen C4: 175 bin TL

* Renault Megane: 263 bin TL

  • 5
  • 10
Araba alacaklara kritik uyarı! O tarihte arşa çıkabilir! İşte, zam öncesi ikinci el araç fiyatları...

* Toyota Yaris: 48 bin TL

* Ford Fiesta: 152 bin TL

* Toyota Auris: 135 bin TL