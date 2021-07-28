Araba alacaklara kritik uyarı! O tarihte arşa çıkabilir! İşte, zam öncesi ikinci el araç fiyatları...

Salgın sonrasında sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında artış yaşanmıştı. Yaz ayları öncesinde fiyatlarda düşüş yaşansa da istenilen seviyede olmadı. Hal böyle olunca araba sahibi olmak isteyenler büyük hayal kırıklığı yaşadı. Sektör temsilcileri fiyatlar için önemli açıklamalarda bulundu. En uygun fiyatlı ikinci araba modelleri dahi 100 bin TL civarında dolaşırken, vatandaşlar ikinci el piyasasında fiyatların düşeceği zamanı bekliyor. İşte, zam öncesi ikinci el araç fiyatları...