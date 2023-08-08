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Haberler Galeri 2. torba yasayla 2'si 1 arada emeklilik çarkı! 2000-2007-2009 sonrası SSK, Bağkur'luya yeşil ışık yandı! 7200 prim günü eşitleme! Esnaf, çiftçi...

2. torba yasayla 2'si 1 arada emeklilik çarkı! 2000-2007-2009 sonrası SSK, Bağkur'luya yeşil ışık yandı! 7200 prim günü eşitleme! Esnaf, çiftçi...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusuyla ilgili son gelişmeler, staj ve çıraklık mağdurlarını ve prim mağdurlarını da umutlandırdı. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur'a tabi milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu düzenlemeler, geniş bir kesimin dikkatini çekiyor. EYT yasasının getirdiği olumlu değişikliklerin ardından, bakkal, berber, terzi gibi küçük esnaflar da yüzlerini güldürecek bir haber aldı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.08.2023 18:29
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2. torba yasayla 2’si 1 arada emeklilik çarkı! 2000-2007-2009 sonrası SSK, Bağkur’luya yeşil ışık yandı! 7200 prim günü eşitleme! Esnaf, çiftçi...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusuyla ilgili son gelişmeler, staj ve çıraklık mağdurlarını ve prim mağdurlarını da umutlandırdı. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur'a tabi milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu düzenlemeler, geniş bir kesimin dikkatini çekiyor. EYT yasasının getirdiği olumlu değişikliklerin ardından, bakkal, berber, terzi gibi küçük esnaflar da yüzlerini güldürecek bir haber aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2. torba yasayla 2’si 1 arada emeklilik çarkı! 2000-2007-2009 sonrası SSK, Bağkur’luya yeşil ışık yandı! 7200 prim günü eşitleme! Esnaf, çiftçi...

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem 2. torba yasaya dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

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2. torba yasayla 2’si 1 arada emeklilik çarkı! 2000-2007-2009 sonrası SSK, Bağkur’luya yeşil ışık yandı! 7200 prim günü eşitleme! Esnaf, çiftçi...

İşte açıklamalarından öne çıkanlar;

Meclis açıldıktan sonra yeni maraton başlayacak. Önümüzdeki dönemde hem emeklilik reformları hem de Aile Gençlik Bankası gibi bir yenilik hayatımıza girecek. Özellikle evlendirme yardımı gibi sosyal yardımların kaynağını oluşturacak.

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2. torba yasayla 2’si 1 arada emeklilik çarkı! 2000-2007-2009 sonrası SSK, Bağkur’luya yeşil ışık yandı! 7200 prim günü eşitleme! Esnaf, çiftçi...

Ekim ayıyla birlikte yeni bir torba yasanın Meclis'e gelmesi bekleniyor. Bu torba yasanın içinde neler olacak merak ediliyor. Özellikle emeklilik reformuyla ilgili 2 yeni reform bekleniyor.

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2. torba yasayla 2’si 1 arada emeklilik çarkı! 2000-2007-2009 sonrası SSK, Bağkur’luya yeşil ışık yandı! 7200 prim günü eşitleme! Esnaf, çiftçi...

Torba yasada olmasını beklediğimiz ilk konulardan birisi Bağkurlularla ilgili primlerin 7200 güne düşürülmesi noktasında olacak. Burada emeklilik reformunun ilk ayağı gerçekleşecek.