2. torba yasayla 2'si 1 arada emeklilik çarkı! 2000-2007-2009 sonrası SSK, Bağkur'luya yeşil ışık yandı! 7200 prim günü eşitleme! Esnaf, çiftçi...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusuyla ilgili son gelişmeler, staj ve çıraklık mağdurlarını ve prim mağdurlarını da umutlandırdı. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur'a tabi milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu düzenlemeler, geniş bir kesimin dikkatini çekiyor. EYT yasasının getirdiği olumlu değişikliklerin ardından, bakkal, berber, terzi gibi küçük esnaflar da yüzlerini güldürecek bir haber aldı.