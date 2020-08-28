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Tarih açıklandı! Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ süresi uzayacak mı?

Son dakika... Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Ağustos ayına ilişkin kısa çalışma ödeneğinin hangi tarihte ödeneceği merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklama ile merak edilen sorular yanıt buldu. Bakan Selçuk, Ağustos ayı KÇÖ ödemelerinin takvimini duyurdu. Ödemeler T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Peki, Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 KÇÖ süresi uzayacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 28.08.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 10:21
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Tarih açıklandı! Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ süresi uzayacak mı?

Son dakika... Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Koronavirüs salgını sonrası milyonlarca işçiye umut olan kısa çalışma ödeneğinin ağustos ayı ödeme takvimi merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetle Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 Ağustos ayı kısa çalışma ödeneğinin hangi tarihte yatırılacağını duyurdu. Ödemeler T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak. Peki, 2020 Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ süresi uzayacak mı? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarih açıklandı! Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ süresi uzayacak mı?

AĞUSTOS AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, "Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül'den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.

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Tarih açıklandı! Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ süresi uzayacak mı?

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Selçuk, "T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2-4 olanlara 3 Eylül'de, 6-8 olanlara 4 Eylül'de ödemeler yapılacak." açıklamasını yaptı.

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Tarih açıklandı! Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ süresi uzayacak mı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZAYACAK MI?

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile fesih kısıtı, nakdi ücret desteği ve mevcut faydalananlar için kısa çalışma ödeneğininin 1 ay süreyle uzatıldığını duyurmuştu. Buna göre kısa çalışma ödemeleri ağustos ayı ödemeleri ile sona erecek. Eylül ayı ödemelerinin yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Tarih açıklandı! Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ süresi uzayacak mı?

Kısa çalışma ödeneğinin 1 ay daha uzatılmasıyla ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan kararda ise şu ifadeler yer aldı:

* 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay uzatılmıştır.