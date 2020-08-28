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Tarih açıklandı! Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ süresi uzayacak mı?
Son dakika... Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Ağustos ayına ilişkin kısa çalışma ödeneğinin hangi tarihte ödeneceği merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklama ile merak edilen sorular yanıt buldu. Bakan Selçuk, Ağustos ayı KÇÖ ödemelerinin takvimini duyurdu. Ödemeler T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Peki, Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 KÇÖ süresi uzayacak mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 28.08.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 10:21
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