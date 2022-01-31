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Haberler Galeri AGİ kalktı mı? Asgari ücretin üstünde maaş alana AGİ var mı? Şubat maaşında AGİ yattı mı?

AGİ kalktı mı? Asgari ücretin üstünde maaş alana AGİ var mı? Şubat maaşında AGİ yattı mı?

AGİ kalktı mı? Şubat maaşında AGİ var mı? Asgari ücrretin üstünde maaş alana AGİ var mı? Çalışanlar Şubat ayında ilk zamlı maaşlarına kavuşacak ve maaş hesabı yapmaya başlayacak. Özel sektör çalışanları maaşlarındaki zam oranını da hesaplamaya çalışacak. Bu durumda Asgari Geçim İndirimi yani AGİ'nin hesaplaması da önem arz ediyor. Peki; AGİ kalktı mı? Şubat maaşında AGİ var mı?

Giriş Tarihi: 31.01.2022 17:42 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022 17:42
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AGİ kalktı mı? Asgari ücretin üstünde maaş alana AGİ var mı? Şubat maaşında AGİ yattı mı?

Asgari ücretin üstünde maaş alana AGİ var mı? AGİ kalktı mı? Şubat maaşında AGİ var mı sorularının cevabı arama motorlarında sorgulanıyor. Özel sektörde çalışanların birçoğu Şubat ayı başında zamlı maaşlarını alabilecek. Bu yılın ilk zamlı maaşının yatmasıyla birlikte, maaş üzerinde olup olmadığı da merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AGİ kalktı mı? Asgari ücretin üstünde maaş alana AGİ var mı? Şubat maaşında AGİ yattı mı?

Bilindiği gibi maaş ne olursa olsun daha önce AGİ miktarları asgari ücret üzerinden hesaplanıyordu. Yani tüm çalışanlar ücretleri yüksek de olsa asgari ücretteki verginin iadesini alıyorlardı.

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AGİ kalktı mı? Asgari ücretin üstünde maaş alana AGİ var mı? Şubat maaşında AGİ yattı mı?

Şimdi memurlar dahil tüm çalışanların ücretlerindeki asgari ücret kadar kısım vergiden istisna oldu. Dolayısıyla AGİ de ortadan kalktı. Bu yüzden yüksek ücret alanlar da AGİ alamayacak. Ancak iade dışındaki vergiden kaynaklı artıştan yararlanabilecek.

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AGİ kalktı mı? Asgari ücretin üstünde maaş alana AGİ var mı? Şubat maaşında AGİ yattı mı?

AGİ KALKTI MI?

Bilindiği gibi maaş ne olursa olsun daha önce AGİ miktarları asgari ücret üzerinden hesaplanıyordu. Yani tüm çalışanlar ücretleri yüksek de olsa asgari ücretteki verginin iadesini alıyorlardı.

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AGİ kalktı mı? Asgari ücretin üstünde maaş alana AGİ var mı? Şubat maaşında AGİ yattı mı?

Şimdi memurlar dahil tüm çalışanların ücretlerindeki asgari ücret kadar kısım vergiden istisna oldu. Dolayısıyla AGİ de ortadan kalktı. Bu yüzden yüksek ücret alanlar da AGİ alamayacak. Ancak iade dışındaki vergiden kaynaklı artıştan yararlanabilecek.