AGİ kalktı mı? Asgari ücretin üstünde maaş alana AGİ var mı? Şubat maaşında AGİ yattı mı?

AGİ kalktı mı? Şubat maaşında AGİ var mı? Asgari ücrretin üstünde maaş alana AGİ var mı? Çalışanlar Şubat ayında ilk zamlı maaşlarına kavuşacak ve maaş hesabı yapmaya başlayacak. Özel sektör çalışanları maaşlarındaki zam oranını da hesaplamaya çalışacak. Bu durumda Asgari Geçim İndirimi yani AGİ'nin hesaplaması da önem arz ediyor. Peki; AGİ kalktı mı? Şubat maaşında AGİ var mı?