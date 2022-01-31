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109 ton altın için bakanlık devrede! Bölge ihya olacak

Bilecik Söğüt'te GÜBRETAŞ'a ait maden sahasında tespit edilen 3,5 milyon onsluk (109 ton) altın varlığı için çıkarılan acele kamulaştırma kararı sonrası bölgedeki arazilerin mülkiyetinin Hazine'ye devri gerçekleştirilip tesis kuruluma geçirilirken, bakanlıktan beklenen teşvik belgesi de çıktı. İşte bölgedeki altın rezervinin çıkarılması için yapılacak yatırımın tutarı.

Giriş Tarihi: 31.01.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022 11:59
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109 ton altın için bakanlık devrede! Bölge ihya olacak

Bilecik Söğüt'te GÜBRETAŞ'a ait maden sahasında tespit edilen 3,5 milyon onsluk (109 ton) altının çıkarılması için çalışmalara başlandı. Geçtiğimiz aylarda Başkan Erdoğan'ın imzası ile alınan acele kamulaştırma kararı sonrası bölgedeki arazilerin mülkiyeti Hazine'ye devredilmiş, tesis kurulumuna da başlanmıştı.

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109 ton altın için bakanlık devrede! Bölge ihya olacak
109 ton altın rezervi için yapılacak yatırım için beklenen teşvik belgesi ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. GÜBRETAŞ'ın Bilecik Söğüt'teki tesis yatırımı Aralık 2021'de en yüksek teşvik belgeli beş yatırım arasında yer aldı.
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109 ton altın için bakanlık devrede! Bölge ihya olacak
Gübretaş Maden Yatırımları AŞ'nin teşvik belgesi verilen yatırımı 4 milyar 634 milyon 477 bin 508 lira olarak ifade edildi. Şirket kurulacak tesis üzerinden yılda 7,67 ton dore külçe altın ve yılda 1 milyon 252 bin 800 ton cevher işlemeyi hedefliyor.
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109 ton altın için bakanlık devrede! Bölge ihya olacak
GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, tam kapasiteyle çalışmaya geçildiğinde yıllık 6 ile 7 ton civarında altın üretmeyi hedeflediklerini belirtmişti.
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109 ton altın için bakanlık devrede! Bölge ihya olacak
Poyraz, 2022 yılı içinde ilk faz tesis kurulumu tamamlandıktan sonra maden işleme çalışmalarını yapıp 2022 yılının sonu itibarıyla buradan çıkacak ilk altın külçesinin Türk ekonomisine kazandırmak istediklerini de aktarmıştı.