109 ton altın için bakanlık devrede! Bölge ihya olacak

Bilecik Söğüt'te GÜBRETAŞ'a ait maden sahasında tespit edilen 3,5 milyon onsluk (109 ton) altın varlığı için çıkarılan acele kamulaştırma kararı sonrası bölgedeki arazilerin mülkiyetinin Hazine'ye devri gerçekleştirilip tesis kuruluma geçirilirken, bakanlıktan beklenen teşvik belgesi de çıktı. İşte bölgedeki altın rezervinin çıkarılması için yapılacak yatırımın tutarı.

Giriş Tarihi: 31.01.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022 11:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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