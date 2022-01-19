19 Ocak 2022, Çarşamba
2.299 TL hesaplara yatıyor! 19 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası hangi illere yattı?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım yardımı desteğinin 2022 Ocak ayı ödemeleri başladı. Söz konusu destek ödemeleri, memur maaş katsayısına göre yapılan artışla 2.299 TL oldu. Peki, 19 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası hangi illere yattı? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 19.01.2022 15:56 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022 15:56
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