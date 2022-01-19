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Haberler Galeri 2.299 TL hesaplara yatıyor! 19 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası hangi illere yattı?

2.299 TL hesaplara yatıyor! 19 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası hangi illere yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım yardımı desteğinin 2022 Ocak ayı ödemeleri başladı. Söz konusu destek ödemeleri, memur maaş katsayısına göre yapılan artışla 2.299 TL oldu. Peki, 19 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası hangi illere yattı? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2022 15:56 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022 15:56
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2.299 TL hesaplara yatıyor! 19 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası hangi illere yattı?

19 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç kişilerin desteklenmeleri için yakınlarına verilen destek ödemesinin 2022 Ocak ayı ödemeleri başladı. Bakan Derya Yanık tarafından yapılan açıklamada, evde bakım yardımı ödemelerinin 2.299 lira olduğu belirlendi. Peki, 19 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası hangi illere yattı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2.299 TL hesaplara yatıyor! 19 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası hangi illere yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

19 Ocak evde bakım maaşı yatan iller şu şekilde:

Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Düzce, İstanbul, İzmir, Karabük, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Zonguldak.

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2.299 TL hesaplara yatıyor! 19 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası hangi illere yattı?

957 MİLYON LİRA HESAPLARA YATIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen "evde bakım yardımı"nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

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2.299 TL hesaplara yatıyor! 19 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası hangi illere yattı?

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirtti. Engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerini anlatan Yanık, "Aileleri yanında kalan engellilere, gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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2.299 TL hesaplara yatıyor! 19 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası hangi illere yattı?

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaşın "evde bakım yardımı"ndan yararlandığını aktaran Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan toplam 957 milyon lira 'evde bakım yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemeler, 20 Ocak'a kadar tamamlanacak." bilgisini verdi.